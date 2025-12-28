国内総生産(GDP)前期比は、現四半期の南アフリカでの商品及びサービスの合計値の前四半期と比較した変化を測定したものです。この計算には、中間製造で使用される商品とサービスの価格は含まれません。データは季節調整されています。

GDPの計算には、生産の観点から、受け取った収入の観点から、または支出の観点からの3つのアプローチがあります。

生産アプローチは、付加価値の計算に基づいています(製造原価の合計値から中間費用が差し引かれます)。

収益アプローチには、従業員の報酬、製品と生産の減税、総稼働剰余金およびその他の収入の4つの部分の付加価値の合計が含まれます。

支出アプローチは、経済内のすべての最終支出の合計です。これには、最終消費支出、総資本形成、財及びサービスの純輸出が含まれます。

南アフリカ統計局は、生産量と支出によって計算された実質GDPのデータを四半期ごとに発行し、国内GDPに貢献している部門ごとに分けています。デフレーターは、さまざまな部門の付加価値計算に使用されます。また、データは季節調整されています(計算は祝日、気候変動、労働日数が少ない、または休暇スケジュールを除外します)。

GDPは、国家経済国家の主な指標であり、国の発展レベルの重要な指標です。GDPの伸びはZARの為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: