カレンダーセクション

経済指標カレンダー

南アフリカ国内総生産(GDP)前期比 (South Africa Gross Domestic Product (GDP) q/q)

国：
南アフリカ
ZAR, 南アフリカランド
情報源：
南アフリカ統計局 (Statistics South Africa)
セクター
GDP
0.5% 0.0%
0.9%
最後の発表 重要性 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

国内総生産(GDP)前期比は、現四半期の南アフリカでの商品及びサービスの合計値の前四半期と比較した変化を測定したものです。この計算には、中間製造で使用される商品とサービスの価格は含まれません。データは季節調整されています。

GDPの計算には、生産の観点から、受け取った収入の観点から、または支出の観点からの3つのアプローチがあります。

  • 生産アプローチは、付加価値の計算に基づいています(製造原価の合計値から中間費用が差し引かれます)。
  • 収益アプローチには、従業員の報酬、製品と生産の減税、総稼働剰余金およびその他の収入の4つの部分の付加価値の合計が含まれます。
  • 支出アプローチは、経済内のすべての最終支出の合計です。これには、最終消費支出、総資本形成、財及びサービスの純輸出が含まれます。

南アフリカ統計局は、生産量と支出によって計算された実質GDPのデータを四半期ごとに発行し、国内GDPに貢献している部門ごとに分けています。デフレーターは、さまざまな部門の付加価値計算に使用されます。また、データは季節調整されています(計算は祝日、気候変動、労働日数が少ない、または休暇スケジュールを除外します)。

GDPは、国家経済国家の主な指標であり、国の発展レベルの重要な指標です。GDPの伸びはZARの為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"南アフリカ国内総生産(GDP)前期比 (South Africa Gross Domestic Product (GDP) q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
0.5%
0.0%
0.9%
2 Q 2025
0.8%
0.0%
0.1%
1 Q 2025
0.1%
0.3%
0.4%
4 Q 2024
0.6%
0.1%
-0.1%
2 Q 2024
0.4%
0.0%
1 Q 2024
-0.1%
0.1%
4 Q 2023
0.1%
-2.1%
-0.2%
3 Q 2023
-0.2%
2.0%
0.5%
2 Q 2023
0.6%
0.3%
0.4%
1 Q 2023
0.4%
-1.1%
-1.1%
4 Q 2022
-1.3%
2.5%
1.8%
3 Q 2022
1.6%
-4.7%
-0.7%
2 Q 2022
-0.7%
-1.7%
1.7%
1 Q 2022
1.9%
-5.2%
1.4%
4 Q 2021
1.2%
-48.4%
-1.7%
3 Q 2021
-1.5%
-98.7%
1.1%
2 Q 2021
1.2%
47.5%
1.0%
1 Q 2021
4.6%
-34.2%
5.8%
4 Q 2020
6.3%
63.4%
67.3%
3 Q 2020
66.1%
-48.1%
-51.7%
2 Q 2020
-51.0%
0.9%
-1.8%
1 Q 2020
-2.0%
1.9%
-1.4%
4 Q 2019
-1.4%
2.0%
-0.8%
3 Q 2019
-0.6%
3.2%
2 Q 2019
3.1%
-3.1%
1 Q 2019
-3.2%
1.4%
4 Q 2018
1.4%
2.6%
3 Q 2018
2.2%
-0.4%
2 Q 2018
-0.7%
-2.6%
1 Q 2018
-2.2%
3.1%
4 Q 2017
3.1%
2.3%
3 Q 2017
2.0%
2.8%
2 Q 2017
2.5%
-0.6%
1 Q 2017
-0.7%
-0.3%
4 Q 2016
-0.3%
0.4%
3 Q 2016
0.2%
3.5%
2 Q 2016
3.3%
-1.2%
1 Q 2016
-1.2%
0.4%
4 Q 2015
0.6%
0.7%
3 Q 2015
0.7%
-1.3%
2 Q 2015
-1.3%
1.3%
1 Q 2015
1.3%
4.1%
4 Q 2014
4.1%
2.1%
3 Q 2014
1.4%
0.5%
2 Q 2014
0.6%
-0.6%
1 Q 2014
-0.6%
3.8%
4 Q 2013
3.8%
