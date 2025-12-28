カレンダーセクション

南アフリカ貿易収支 (South Africa Trade Balance)

国：
南アフリカ
ZAR, 南アフリカランド
情報源：
南アフリカ歳入庁(SARS) (South African Revenue Service (SARS))
セクター
取引
N/D R​13.951 B
R​21.756 B
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
南アフリカの貿易収支は、報告期間における輸出と輸入の差を測定し、南アフリカランドで表されます。経済学者は、この指標を用いて、国間の貿易フローの構造と強度を評価します。この指標は、南アフリカ歳入庁によって毎月発行されます。

南アフリカの主要な貿易相手国は、中国、ドイツ、アメリカ、イギリス、インド、ナイジェリアです。主な輸出品目は金とダイヤモンドで、輸入は石油と石油製品です。

輸出が輸入を上回ると、貿易黒字が形成されます。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。

南アフリカの輸入がランド相場に与える影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。南アフリカでは、余剰は有利であると考えられているため、指数の伸びはZAR相場にとってプラスとみなすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"南アフリカ貿易収支 (South Africa Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
N/D
R​13.951 B
R​21.756 B
9月 2025
R​21.756 B
R​1.952 B
R​2.370 B
8月 2025
R​3.968 B
R​20.290 B
7月 2025
R​20.290 B
R​20.960 B
6月 2025
R​22.040 B
R​28.065 B
R​21.670 B
5月 2025
R​21.670 B
R​8.919 B
R​12.999 B
4月 2025
R​14.077 B
R​16.154 B
R​22.647 B
3月 2025
R​24.774 B
R​16.591 B
R​19.946 B
2月 2025
R​20.904 B
R​5.647 B
R​-16.806 B
1月 2025
R​-16.420 B
R​14.012 B
R​15.460 B
12月 2024
R​15.460 B
R​19.088 B
R​34.029 B
11月 2024
R​34.700 B
R​14.130 B
10月 2024
R​14.630 B
R​12.840 B
9月 2024
R​12.840 B
R​5.110 B
8月 2024
R​5.630 B
R​17.070 B
7月 2024
R​17.610 B
R​24.235 B
6月 2024
R​24.235 B
R​11.447 B
R​19.959 B
5月 2024
R​20.093 B
R​18.760 B
R​9.685 B
4月 2024
R​10.468 B
R​7.758 B
R​9.164 B
3月 2024
R​7.273 B
R​6.295 B
R​13.335 B
2月 2024
R​14.043 B
R​6.715 B
R​-9.688 B
1月 2024
R​-9.437 B
R​7.518 B
R​15.617 B
12月 2023
R​14.374 B
R​6.394 B
R​21.017 B
11月 2023
R​21.017 B
R​6.876 B
R​-12.882 B
10月 2023
R​-12.661 B
R​12.655 B
R​11.973 B
9月 2023
R​13.142 B
R​8.282 B
R​12.579 B
8月 2023
R​13.279 B
R​6.398 B
R​15.443 B
7月 2023
R​15.961 B
R​4.222 B
R​-4.750 B
6月 2023
R​-3.541 B
R​7.236 B
R​9.576 B
5月 2023
R​10.196 B
R​6.598 B
R​3.969 B
4月 2023
R​3.540 B
R​-0.057 B
R​6.300 B
3月 2023
R​6.893 B
R​-1.275 B
R​16.134 B
2月 2023
R​16.134 B
R​-1.610 B
R​-23.054 B
1月 2023
R​-23.054 B
R​4.139 B
R​5.434 B
12月 2022
R​5.434 B
R​7.546 B
R​7.977 B
11月 2022
R​7.977 B
R​9.798 B
R​-4.314 B
10月 2022
R​-4.314 B
R​17.349 B
R​26.161 B
9月 2022
R​19.699 B
R​20.227 B
R​6.205 B
8月 2022
R​7.180 B
R​25.098 B
R​24.811 B
7月 2022
R​24.764 B
R​24.588 B
R​24.230 B
6月 2022
R​24.227 B
R​28.422 B
R​30.855 B
5月 2022
R​28.350 B
R​23.530 B
R​16.006 B
4月 2022
R​15.493 B
R​19.185 B
R​47.196 B
3月 2022
R​45.862 B
R​16.430 B
R​10.602 B
2月 2022
R​10.602 B
R​24.228 B
R​3.554 B
1月 2022
R​3.554 B
R​28.700 B
R​29.022 B
12月 2021
R​30.141 B
R​26.941 B
R​35.838 B
11月 2021
R​35.833 B
R​47.086 B
R​27.682 B
10月 2021
R​19.782 B
R​52.182 B
R​22.147 B
9月 2021
R​22.237 B
R​56.194 B
R​42.270 B
1234
