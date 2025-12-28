南アフリカの貿易収支は、報告期間における輸出と輸入の差を測定し、南アフリカランドで表されます。経済学者は、この指標を用いて、国間の貿易フローの構造と強度を評価します。この指標は、南アフリカ歳入庁によって毎月発行されます。

南アフリカの主要な貿易相手国は、中国、ドイツ、アメリカ、イギリス、インド、ナイジェリアです。主な輸出品目は金とダイヤモンドで、輸入は石油と石油製品です。

輸出が輸入を上回ると、貿易黒字が形成されます。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。

南アフリカの輸入がランド相場に与える影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。南アフリカでは、余剰は有利であると考えられているため、指数の伸びはZAR相場にとってプラスとみなすことができます。

直近値: