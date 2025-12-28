経済指標カレンダー
南アフリカ貿易収支 (South Africa Trade Balance)
|低
|N/D
|R13.951 B
|
R21.756 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
南アフリカの貿易収支は、報告期間における輸出と輸入の差を測定し、南アフリカランドで表されます。経済学者は、この指標を用いて、国間の貿易フローの構造と強度を評価します。この指標は、南アフリカ歳入庁によって毎月発行されます。
南アフリカの主要な貿易相手国は、中国、ドイツ、アメリカ、イギリス、インド、ナイジェリアです。主な輸出品目は金とダイヤモンドで、輸入は石油と石油製品です。
輸出が輸入を上回ると、貿易黒字が形成されます。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。
南アフリカの輸入がランド相場に与える影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。南アフリカでは、余剰は有利であると考えられているため、指数の伸びはZAR相場にとってプラスとみなすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"南アフリカ貿易収支 (South Africa Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用