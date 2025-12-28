経済指標カレンダー
南アフリカ準備銀行民間部門クレジット前年比 (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)
|低
|N/D
|5.86%
|
6.03%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
SARB民間部門信用(Private Sector Credit)前年比は、参照月に金融機関が同国の民間部門に発行した貸付の前年同月と比較した変化を測定します。
この指標は、家計向けローン、法人向けローン、住宅ローン、および汎用ローンのすべての貸付に関するデータを対象としています。
月次報告書を発行するために、南アフリカ準備銀行は銀行および金融会社から情報を収集します。選択した期間のパーセント変化は、前期間クレジットレベルを実際の値で割ったものとして計算されます。
この指数は潜在的な小売売上高を評価するために使用され、金利の変化を示して、消費者のムードを反映します。指数の伸びは消費者支出の増加を示し、これは潜在的なインフレの進行と、国家経済の金融部門と信用部門におけるより高い活動を示唆します。しかし、家計債務の増加は、経済の過熱を示す可能性があります。
一般的に、消費者信用の伸びは、南アフリカランド相場にプラスの影響を与えます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"南アフリカ準備銀行民間部門クレジット前年比 (South African Reserve Bank Private Sector Credit y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用