SARB民間部門信用(Private Sector Credit)前年比は、参照月に金融機関が同国の民間部門に発行した貸付の前年同月と比較した変化を測定します。

この指標は、家計向けローン、法人向けローン、住宅ローン、および汎用ローンのすべての貸付に関するデータを対象としています。

月次報告書を発行するために、南アフリカ準備銀行は銀行および金融会社から情報を収集します。選択した期間のパーセント変化は、前期間クレジットレベルを実際の値で割ったものとして計算されます。

この指数は潜在的な小売売上高を評価するために使用され、金利の変化を示して、消費者のムードを反映します。指数の伸びは消費者支出の増加を示し、これは潜在的なインフレの進行と、国家経済の金融部門と信用部門におけるより高い活動を示唆します。しかし、家計債務の増加は、経済の過熱を示す可能性があります。

一般的に、消費者信用の伸びは、南アフリカランド相場にプラスの影響を与えます。

直近値: