CChartObjectTrendByAngle

CChartObjectTrendByAngle は「Trend Line by Angle（アングルトレンド）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectTrendByAngle クラスは「Trend Line by Angle（アングルトレンド）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを提供します。

宣言

  class CChartObjectTrendByAngle : public CChartObjectTrend

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectTrendByAngle

直接子孫

CChartObjectGannLine

クラスメソッド

作成

 

Create

「Trend Line by Angle（アングルトレンド）」グラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

Angle

「Angle（度）」プロパティを取得/設定します。

入出力

 

virtual Type

識別の仮想メソッド。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

クラスから継承されたメソッド CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

 

参照

オブジェクトの型グラフィックオブジェクト