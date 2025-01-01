ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトチャンネルオブジェクトCChartObjectChannel 

CChartObjectChannel

CChartObjectChannel クラスは「Equidistant Channel（等距離チャンネル）」オブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

宣言

  class CChartObjectChannel : public CChartObjectTrend

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectChannel

クラスメソッド

作成

 

Create

「Equidistant Channel（等距離チャンネル）」グラフィックオブジェクトを作成します。

入出力

 

virtual Type

識別の仮想メソッド。

Prev, Prev, Next, Next, Compare

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

参照

オブジェクトの型グラフィックオブジェクト