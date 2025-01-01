ドキュメントセクション
CChartObjectFibo

CChartObjectFibo は「 Fibonacci Retracement （フィボナッチリトレースメント）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectFibo は「 Fibonacci Retracement （フィボナッチリトレースメント）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectFibo : public CChartObjectTrend

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectFibo

クラスメソッド

作成

 

Create

「 Fibonacci Retracement （フィボナッチリトレースメント）」グラフィックオブジェクトを作成します。

入出力

 

virtual Type

識別の仮想メソッド。

参照

オブジェクトの型グラフィックオブジェクト