CChartObjectFiboExpansion

CChartObjectFiboExpansion は「 Fibonacci Expansion（フィボナッチ拡張）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectFiboExpansion は「 Fibonacci Expansion（フィボナッチ拡張）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectFiboExpansion : public CChartObjectTrend

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectFiboExpansion

クラスメソッド

作成

 

Create

「 Fibonacci Expansion（フィボナッチ拡張）」グラフィックオブジェクトを作成します。

入出力

 

virtual Type

識別の仮想メソッド。

参照

オブジェクトの型グラフィックオブジェクト