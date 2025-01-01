ドキュメントセクション
CChartObjectStdDevChannel

CChartObjectStdDevChannel クラスは「Standard Deviation Channel（標準偏差チャンネル）」オブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectStdDevChannel クラスは「Standard Deviation Channel（標準偏差チャンネル）」のオブジェクトプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectStdDevChannel : public CChartObjectTrend

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectStdDevChannel

クラスメソッド

作成

 

Create

「Standard Deviation Channel（標準偏差チャンネル）」グラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

Deviations

「Deviation（偏差）」プロパティを取得/設定します。

入出力

 

virtual Save

ファイル書き込みの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

クラスから継承されたメソッド CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

