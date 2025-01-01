ドキュメントセクション
CChartObjectGannFan

CChartObjectGannFan は「Gann Fan（ギャンファン）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectGannFan クラスは「Gann Fan（ギャンファン）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectGannFan : public CChartObjectTrend

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectGannFan

クラスメソッド

作成

 

Create

「Gann Fan（ギャンファン）」グラフィックオブジェクトを作成します。

プロパティ

 

PipsPerBar

「Pips per bar（ピップス/バー）」プロパティの値を取得/設定します。

Downtrend

「Downtrend（下降トレンド）」プロパティの値を取得/設定します。

入出力

 

virtual Save

ファイル書き込みの仮想メソッド。

virtual Load

ファイル読み込みの仮想メソッド。

virtual Type

識別の仮想メソッド。

参照

オブジェクトの型グラフィックオブジェクト