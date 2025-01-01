ドキュメントセクション
CChartObjectRegression

CChartObjectRegression クラスは「Linear Regression Channel（線形回帰チャンネル）」オブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectRegression クラスは「Linear Regression Channel（線形回帰チャンネル）」のオブジェクトプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectRegression : public CChartObjectTrend

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectRegression

クラスメソッド

作成

 

Create

「Linear Regression Channel（線形回帰チャンネル）」グラフィックオブジェクトを作成します。

入出力

 

virtual Type

識別の仮想メソッド。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

クラスから継承されたメソッド CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

参照

オブジェクトの型グラフィックオブジェクト