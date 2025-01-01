ドキュメントセクション
CChartObjectFiboChannel

CChartObjectFiboChannel は「 Fibonacci Channel（フィボナッチチャンネル）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectFiboChannel は「 Fibonacci Channel（フィボナッチチャンネル）」グラフィックオブジェクトのプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectFiboChannel : public CChartObjectTrend

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectFiboChannel

クラスメソッド

作成

 

Create

「 Fibonacci Channel（フィボナッチチャンネル）」グラフィックオブジェクトを作成します。

入出力

 

virtual Type

識別の仮想メソッド。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

参照

オブジェクトの型グラフィックオブジェクト