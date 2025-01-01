ドキュメントセクション
CChartObjectPitchfork

CChartObjectPitchfork は「Andrew's Pitchfork（アンドリューズピッチフォーク）」グラフィックオブジェクトのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CChartObjectPitchfork は「Andrew's Pitchfork（アンドリューズピッチフォーク）」グラフィックのオブジェクトプロパティへのアクセスを簡易化します。

宣言

  class CChartObjectPitchfork : public CChartObjectTrend

タイトル

  #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

継承階層

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectPitchfork

クラスメソッド

作成

 

Create

「Andrew's Pitchfork（アンドリューズピッチフォーク）」グラフィックオブジェクトを作成します。

入出力

 

virtual Type

識別の仮想メソッド。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

クラスから継承されたメソッド CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

