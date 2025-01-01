- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- X_Offset
- Y_Offset
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- BmpFileOn
- BmpFileOff
- State
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
X_Offset（Get メソッド）
「X_Offset（ X のオフセット）」プロパティの値 (グラフィカルオブジェクトの表示領域の左上隅のX 座標)を取得します。
|
int X_Offset() const
戻り値
クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「X_Offset（ X のオフセット）」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は 0 ）
X_Offset（Set メソッド）
新しい「X_Offset（ X のオフセット）」プロパティの値 (グラフィカルオブジェクトの表示領域の左上隅のX 座標)を設定します。値は元の画像の左上隅を基準にピクセル単位で設定されています。
|
bool X_Offset(
パラメータ
X
[in] 「X_Offset（ X のオフセット）」プロパティの新しい値
戻り値
成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false