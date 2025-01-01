ドキュメントセクション
オブジェクト制御

「Object Controls（オブジェクト制御）」 グラフィックオブジェクトのグループ

このセクションには、グラフィックオブジェクトの「Object Controls（オブジェクト制御）」クラスの操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。

クラス名

オブジェクト

CChartObjectText

「Text（テキスト）」グラフィックオブジェクト

CChartObjectLabel

「Text Label（ラベル）」グラフィックオブジェクト

CChartObjectEdit

「Edit（編集）」グラフィックオブジェクト

CChartObjectButton

「Button（ボタン）」グラフィックオブジェクト

CChartObjectSubChart

「Chart（チャート）」グラフィックオブジェクト

CChartObjectBitmap

「Bitmap（ビットマップ）」グラフィックオブジェクト

CChartObjectBmpLabel

「Bitmap Label（ビットマップラベル）」グラフィックオブジェクト

CChartObjectRectLabel

「Rectangle Label（四角形ラベル）」グラフィックオブジェクト

参照

オブジェクトの型グラフィックオブジェクト