MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectBmpLabelBmpFileOn 

BmpFileOn（Get メソッド）

「BmpFileOn」プロパティの値を取得します。

string  BmpFileOn() const

戻り値

クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「BmpFileOn」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は "" ）

BmpFileOn（Set メソッド）

「BmpFileOn」プロパティの新しい値を設定します。

bool  BmpFileOn(
  string  name      // ファイル名
  ）

パラメータ

name

[in]  「BmpFileOn」プロパティの新しい値

戻り値

成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false