MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectBmpLabelBmpFileOn CreateX_DistanceY_DistanceX_OffsetY_OffsetCornerX_SizeY_SizeBmpFileOnBmpFileOffStateTimePriceSaveLoadType BmpFileOn（Get メソッド） 「BmpFileOn」プロパティの値を取得します。 string BmpFileOn() const 戻り値 クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「BmpFileOn」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は "" ） BmpFileOn（Set メソッド） 「BmpFileOn」プロパティの新しい値を設定します。 bool BmpFileOn( string name // ファイル名 ） パラメータ name [in] 「BmpFileOn」プロパティの新しい値 戻り値 成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false Y_Size BmpFileOff