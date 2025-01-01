ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectBmpLabelCorner 

Corner（Get メソッド）

「Corner（コーナー）」プロパティの値を取得します。

ENUM_BASE_CORNER Corner() const

戻り値

クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「Corner（コーナー）」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は WRONG_VALUE ）

Corner（Set メソッド）        

「Corner（コーナー）」プロパティの新しい値を設定します。

bool  Corner(
  ENUM_BASE_CORNER  corner      // 新しい値
  ）

パラメータ

corner

[in]  「Corner（コーナー）」プロパティの新しい値

戻り値

成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false