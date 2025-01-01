MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectBmpLabelCorner CreateX_DistanceY_DistanceX_OffsetY_OffsetCornerX_SizeY_SizeBmpFileOnBmpFileOffStateTimePriceSaveLoadType Corner（Get メソッド） 「Corner（コーナー）」プロパティの値を取得します。 ENUM_BASE_CORNER Corner() const 戻り値 クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「Corner（コーナー）」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は WRONG_VALUE ） Corner（Set メソッド） 「Corner（コーナー）」プロパティの新しい値を設定します。 bool Corner( ENUM_BASE_CORNER corner // 新しい値 ） パラメータ corner [in] 「Corner（コーナー）」プロパティの新しい値 戻り値 成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false Y_Offset X_Size