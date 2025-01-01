Corner（Get メソッド）

「Corner（コーナー）」プロパティの値を取得します。

ENUM_BASE_CORNER Corner() const

戻り値

クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「Corner（コーナー）」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は WRONG_VALUE ）

Corner（Set メソッド）

「Corner（コーナー）」プロパティの新しい値を設定します。

bool Corner(

ENUM_BASE_CORNER corner

）

パラメータ

corner

[in] 「Corner（コーナー）」プロパティの新しい値

戻り値

成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false