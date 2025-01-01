BmpFileOff（Get メソッド）

「BmpFileOff」プロパティの値を取得します。

string BmpFileOff() const

戻り値

クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「BmpFileOff」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は "" ）

BmpFileOff（Set メソッド）

「BmpFileOff」 プロパティの新しい値を設定します。

bool BmpFileOff(

string name

）

パラメータ

name

[in] 「BmpFileOff」プロパティの新しい値

戻り値

成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false