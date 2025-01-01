MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectBmpLabelBmpFileOff CreateX_DistanceY_DistanceX_OffsetY_OffsetCornerX_SizeY_SizeBmpFileOnBmpFileOffStateTimePriceSaveLoadType BmpFileOff（Get メソッド） 「BmpFileOff」プロパティの値を取得します。 string BmpFileOff() const 戻り値 クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「BmpFileOff」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は "" ） BmpFileOff（Set メソッド） 「BmpFileOff」 プロパティの新しい値を設定します。 bool BmpFileOff( string name // ファイル名 ） パラメータ name [in] 「BmpFileOff」プロパティの新しい値 戻り値 成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false BmpFileOn State