オブジェクトが接続されているチャートのコーナー

グラフィックオブジェクトの系列があり、グラフィックオブジェクトの為に、それに対してピクセルで座標を表示するチャートの隅を指定することができます。これは次のオブジェクトタイプです。（括弧内にオブジェクトタイプの識別子が書かれています）

Label (OBJ_LABEL); テキストラベル

Button (OBJ_BUTTON); ボタン

Bitmap Label (OBJ_BITMAP_LABEL); グラフィックラベル

Edit (OBJ_EDIT); 入力欄

Rectangle Label (OBJ_RECTANGLE_LABEL). 長方形ラベル

オブジェクト インディケータ X/Y Width/Height Date/Price OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Text OBJ_TEXT — — はい — はい はい Label OBJ_LABEL はい はい（読み取り専用） — はい はい はい Button OBJ_BUTTON はい はい — はい — — Bitmap OBJ_BITMAP — はい（読み取り専用） はい — はい — Bitmap Label OBJ_BITMAP_LABEL はい はい（読み取り専用） — はい はい — Edit OBJ_EDIT はい はい — はい — — Rectangle Label OBJ_RECTANGLE_LABEL はい はい — はい — —

表には次の名称を使用しています。

X とY 座標がピクセル単位で測定されるチャートのコーナーを指定するには ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_CORNER、chart_corner) を使用します。

chartID - チャート識別子

name – グラフィックオブジェクトの名称

OBJPROP_CORNER – 0 座標の隅を指定するプロパティ識別子

chart_corner – 希望するチャートのコーナーで ENUM_BASE_CORNER 列挙体の値のいずれか

ENUM_BASE_CORNER

ID 説明 CORNER_LEFT_UPPER 座標の中心がチャートの右上隅。 CORNER_LEFT_LOWER 座標の中心がチャートの左下隅。 CORNER_RIGHT_LOWER 座標の中心がチャートの右下隅。 CORNER_RIGHT_UPPER 座標の中心がチャートの右上隅。

例: