オブジェクトが接続されているチャートのコーナー
グラフィックオブジェクトの系列があり、グラフィックオブジェクトの為に、それに対してピクセルで座標を表示するチャートの隅を指定することができます。これは次のオブジェクトタイプです。（括弧内にオブジェクトタイプの識別子が書かれています）
- Label (OBJ_LABEL); テキストラベル
- Button (OBJ_BUTTON); ボタン
- Bitmap Label (OBJ_BITMAP_LABEL); グラフィックラベル
- Edit (OBJ_EDIT); 入力欄
- Rectangle Label (OBJ_RECTANGLE_LABEL). 長方形ラベル
|
オブジェクト
|
インディケータ
|
X/Y
|
Width/Height
|
Date/Price
|
OBJPROP_CORNER
|
Text
|
—
|
—
|
はい
|
—
|
はい
|
はい
|
Label
|
はい
|
はい（読み取り専用）
|
—
|
はい
|
はい
|
はい
|
Button
|
はい
|
はい
|
—
|
はい
|
—
|
—
|
Bitmap
|
—
|
はい（読み取り専用）
|
はい
|
—
|
はい
|
—
|
Bitmap Label
|
はい
|
はい（読み取り専用）
|
—
|
はい
|
はい
|
—
|
Edit
|
はい
|
はい
|
—
|
はい
|
—
|
—
|
Rectangle Label
|
はい
|
はい
|
—
|
はい
|
—
|
—
表には次の名称を使用しています。
- X/Y—チャートの隅の１つに対してピクセル単位でアンカーポイントが指定されます。
- Width/Height—オブジェクトの幅と高さ。『読み取り専用』が指定されている場合、チャート上にオブジェクトが描画された後にのみ、幅と高さの値が計算されることを意味しています。
- Date/Price—アンカーポイントが日付と価格のペアで指定されます。
- OBJPROP_CORNER—チャートの隅を指定し、それに対してアンカーポイントが指定されます。ENUM_BASE_CORNERリストの４つの値のうちの１つになる場合があります。
- OBJPROP_ANCHOR—オブジェクトでのアンカーポイントの位置を指定します。ENUM_ANCHOR_POINTリストの9つの値のうちの１つになる場合があります。このポイントから選択したチャートの隅まで、ピクセル単位で座標が表示されます。
- OBJPROP_ANGLE—反時計回りにオブジェクトの回転角度を指定します。
X とY 座標がピクセル単位で測定されるチャートのコーナーを指定するには ObjectSetInteger(chartID, name, OBJPROP_CORNER、chart_corner) を使用します。
- chartID - チャート識別子
- name – グラフィックオブジェクトの名称
- OBJPROP_CORNER – 0 座標の隅を指定するプロパティ識別子
- chart_corner – 希望するチャートのコーナーで ENUM_BASE_CORNER 列挙体の値のいずれか
|
ID
|
説明
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
座標の中心がチャートの右上隅。
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
座標の中心がチャートの左下隅。
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
座標の中心がチャートの右下隅。
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
座標の中心がチャートの右上隅。
例:
|
void CreateLabel(long chart_id,