ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectBmpLabelY_Offset 

Y_Offset（Get メソッド）

「Y_Offset（ Y のオフセット）」プロパティの値 (グラフィカルオブジェクトの表示領域の左上隅のY 座標)を取得します。

int  Y_Offset() const

戻り値

クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの"Y_Offset" プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は 0 ）

Y_Offset（Set メソッド）

新しい「Y_Offset（ Y のオフセット）」プロパティの値（グラフィカルオブジェクトの表示領域の左上隅のX 座標）を設定します。値は元の画像の左上隅を基準にピクセル単位で設定されています。

bool  Y_Offset(
  int  Y      // 新しい値
  ）

パラメータ

Y

[in]  「Y_Offset（ Y のオフセット）」プロパティの新しい値

戻り値

成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false