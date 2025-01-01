MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectBmpLabelX_Distance CreateX_DistanceY_DistanceX_OffsetY_OffsetCornerX_SizeY_SizeBmpFileOnBmpFileOffStateTimePriceSaveLoadType X_Distance（Get メソッド） 「X_Distance（ X の距離）」プロパティの値を取得します。 int X_Distance() const 戻り値 クラスインスタンスに割り当てられたオブジェクトの「X_Distance（ X の距離）」プロパティの値（割り当てられたオブジェクトが存在しない場合は 0 ） X_Distance（Set メソッド） 「X_Distance（ X の距離）」プロパティの新しい値を設定します。 bool X_Distance( int X // 新しい値 ） パラメータ X [in] 「X_Distance（ X の距離）」プロパティの新しい値 戻り値 成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false Create Y_Distance