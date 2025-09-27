Calendario Economico
Prestiti bancari della Banca centrale del Brasile su base mensile (Central Bank of Brazil Bank Lending m/m)
|Basso
|0.4%
|0.3%
|
0.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|1.0%
|
0.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le operazioni di prestito si riferiscono a prestiti in conto capitale o al finanziamento degli acquisti dei clienti da parte di istituti finanziari. Le operazioni di credito hanno tassi di interesse e commissioni che vengono utilizzati in base al tipo di credito. Gli istituti finanziari rendono tali crediti disponibili ai clienti secondo le proprie regole. Le principali operazioni di credito sono prestiti a privati, prestiti aziendali, scoperti di conto, prestiti salariali, prestiti vari, carte di credito revolving e altri crediti.
Il sistema finanziario nazionale (SFN) è l'insieme di entità e istituzioni che svolgono l'intermediazione finanziaria, cioè l'intermediazione tra prestatori e mutuatari di denaro. È attraverso questo insieme di entità e istituzioni che la società civile, le aziende private e il governo fanno circolare la maggior parte dei loro beni, pagano i loro debiti e realizzano i loro investimenti.
Composizione del sistema finanziario nazionale (SFN):
- Organi normativi: CMN, Consiglio monetario nazionale, CNSP, Consiglio nazionale delle assicurazioni private, CNPC, Consiglio nazionale per le pensioni complementari.
- Supervisori: BCB, Banca centrale del Brasile, CVM, Commissione titoli e scambi, Susep, Sovrintendenza alle assicurazioni private, Previc, Sovrintendenza pensionistica complementare nazionale.
- Operatori: banche, amministratori di consorzi, borsa, cooperative di credito, broker e distributori, borsa merci e futures, istituti di pagamento, compagnie assicurative e riassicuratrici, fondi pensione, enti pensionistici privati e società di capitalizzazione.
L’SFN è gestito dal Consiglio monetario nazionale (CMN), responsabile della politica economica del Brasile, cioè responsabile del coordinamento macroeconomico del paese.
La Banca centrale del Brasile (BCB) ha l'autorità di garantire il rispetto delle regole CMN monitorando e supervisionando il sistema finanziario, eseguendo politiche monetarie, di cambio e di credito. BCB pubblica rapporti mensili sulle statistiche monetarie e creditizie, con l'andamento del mercato nazionale e le operazioni di credito.
I prestiti e la spesa sono strettamente correlati alla fiducia dei consumatori. Un valore di questo indice al di sopra del valore previsto può essere considerato positivo/alto per il real brasiliano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prestiti bancari della Banca centrale del Brasile su base mensile (Central Bank of Brazil Bank Lending m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
