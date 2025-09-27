Calendario Economico
Saldo di bilancio nominale in Brasile (Brazil Nominal Budget Balance)
|Basso
|R$-175.576 B
|R$-75.775 B
|
R$-108.107 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|R$-112.474 B
|
R$-175.576 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Banca centrale del Brasile (BCB) calcola le statistiche fiscali consolidate per il settore pubblico, compreso l'indebitamento netto e il fabbisogno di finanziamento, che si riflettono nel saldo di bilancio nominale e nel saldo di bilancio primario del Brasile. Ogni mese viene pubblicato un rapporto di statistica fiscale che riflette l'eccedenza nominale.
La differenza tra le entrate e le spese del governo è il risultato fiscale, i cui calcoli vengono eseguiti utilizzando i risultati nominali, operativi e primari.
Il risultato nominale si riferisce alla differenza tra il movimento totale dei ricavi totali (compresi gli investimenti finanziari) e le spese totali (compresi gli interessi passivi), che corrisponde alle necessità di finanziamento del settore pubblico (NFSP).
Il risultato operativo corrisponde al risultato nominale meno la riaffermazione monetaria dell'indebitamento netto, utilizzato per escludere l'impatto dell'inflazione.
Il risultato primario corrisponde al risultato nominale escludendo la quota riferita all'interesse nominale (interesse reale più riassegnazione monetaria), la quale si concentra sull'indebitamento netto al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo stabilito nella legge degli orientamenti di bilancio (LDO).
Il surplus nominale si verifica quando il governo fa un avanzo primario, pagando gli interessi sul debito del paese, e ottiene comunque un risultato positivo che viene utilizzato per ridurre il debito pubblico del Brasile (debito pubblico / PIL).
Un valore positivo del saldo di bilancio nominale indica che c'è stato un surplus di capitale di bilancio, il che potrebbe avere un effetto positivo sul real brasiliano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo di bilancio nominale in Brasile (Brazil Nominal Budget Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
