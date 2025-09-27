Il tasso di disoccupazione è pubblicato dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) ed è realizzato attraverso l’indagine nazionale per campione sulle famiglie (PNAD).

L’indagine nazionale per campione sulle famiglie (PNAD) viene eseguita mensilmente sulla base dell'osservazione della popolazione economicamente attiva, avendo un'unità familiare come campione. Tuttavia, non è possibile realizzare questa indagine in modo assoluto per l'intera popolazione. Il PNAD segue principalmente le onde trimestrali, con l'obiettivo di mappare a breve, medio e lungo termine la situazione della forza lavoro e altri dati utili per lo studio dello sviluppo socioeconomico del Brasile. Al fine di raggiungere i suoi obiettivi, la raccolta di informazioni è realizzata e pubblicata attraverso indicatori trimestrali che descrivono la situazione della forza lavoro, nonché indicatori annuali su ulteriori fatti continui (come lavori e altre forme di lavoro, cura delle persone e compiti tecnologia della comunicazione e altri).

Questa ricerca è stata lanciata come esperimento nell'ottobre 2011 e, da gennaio 2012 in poi, è stata ufficializzata in tutto il territorio brasiliano. Il tasso di disoccupazione è un aspetto tra i molti altri considerati dal PNAD continuo.

Il tasso di disoccupazione è inversamente proporzionale alla crescita del PIL e tende a reagire con un certo ritardo al ciclo economico. Ad esempio, se l'economia inizia ad avere un periodo di crescita del PIL, il tasso di disoccupazione (disoccupazione) non risponde immediatamente a questa crescita, richiede un po' di tempo per essere ridotto. Questo perché il mercato reagisce inizialmente con un aumento della produzione, aumentando l'orario di lavoro dei dipendenti; quando questa soluzione non è sufficiente, inizia la fase di assunzione di nuovi dipendenti con l'obiettivo di aumentare la produzione e il tasso di disoccupazione inizia finalmente a diminuire.

L’indagine continua nazionale per campione sulle famiglie (Continuous PNAD) è divulgata nel sistema di recupero automatico IBGE (SIDRA). Una diminuzione della disoccupazione riflette la crescita economica e può avere un effetto positivo sul real brasiliano (BRL).

Ultimi valori: