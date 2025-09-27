CalendarioSezioni

Tasso di disoccupazione in Brasile su 3 mesi (Brazil Unemployment Rate 3-months)

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Settore
Lavoro
Medio 5.6% 5.7%
5.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
5.5%
5.6%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il tasso di disoccupazione è pubblicato dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) ed è realizzato attraverso l’indagine nazionale per campione sulle famiglie (PNAD).

L’indagine nazionale per campione sulle famiglie (PNAD) viene eseguita mensilmente sulla base dell'osservazione della popolazione economicamente attiva, avendo un'unità familiare come campione. Tuttavia, non è possibile realizzare questa indagine in modo assoluto per l'intera popolazione. Il PNAD segue principalmente le onde trimestrali, con l'obiettivo di mappare a breve, medio e lungo termine la situazione della forza lavoro e altri dati utili per lo studio dello sviluppo socioeconomico del Brasile. Al fine di raggiungere i suoi obiettivi, la raccolta di informazioni è realizzata e pubblicata attraverso indicatori trimestrali che descrivono la situazione della forza lavoro, nonché indicatori annuali su ulteriori fatti continui (come lavori e altre forme di lavoro, cura delle persone e compiti tecnologia della comunicazione e altri).

Questa ricerca è stata lanciata come esperimento nell'ottobre 2011 e, da gennaio 2012 in poi, è stata ufficializzata in tutto il territorio brasiliano. Il tasso di disoccupazione è un aspetto tra i molti altri considerati dal PNAD continuo.

Il tasso di disoccupazione è inversamente proporzionale alla crescita del PIL e tende a reagire con un certo ritardo al ciclo economico. Ad esempio, se l'economia inizia ad avere un periodo di crescita del PIL, il tasso di disoccupazione (disoccupazione) non risponde immediatamente a questa crescita, richiede un po' di tempo per essere ridotto. Questo perché il mercato reagisce inizialmente con un aumento della produzione, aumentando l'orario di lavoro dei dipendenti; quando questa soluzione non è sufficiente, inizia la fase di assunzione di nuovi dipendenti con l'obiettivo di aumentare la produzione e il tasso di disoccupazione inizia finalmente a diminuire.

L’indagine continua nazionale per campione sulle famiglie (Continuous PNAD) è divulgata nel sistema di recupero automatico IBGE (SIDRA). Una diminuzione della disoccupazione riflette la crescita economica e può avere un effetto positivo sul real brasiliano (BRL).

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di disoccupazione in Brasile su 3 mesi (Brazil Unemployment Rate 3-months)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
5.6%
5.7%
5.8%
giu 2025
5.8%
6.0%
6.2%
mag 2025
6.2%
6.4%
6.6%
apr 2025
6.6%
6.7%
7.0%
mar 2025
7.0%
7.0%
6.8%
feb 2025
6.8%
6.7%
6.5%
gen 2025
6.5%
6.4%
6.2%
dic 2024
6.2%
6.0%
6.1%
nov 2024
6.1%
6.2%
6.2%
ott 2024
6.2%
6.2%
6.4%
set 2024
6.4%
6.4%
6.6%
ago 2024
6.6%
6.8%
6.8%
lug 2024
6.8%
7.0%
6.9%
giu 2024
6.9%
6.8%
7.1%
mag 2024
7.1%
7.3%
7.5%
apr 2024
7.5%
7.9%
7.9%
mar 2024
7.9%
7.8%
7.8%
feb 2024
7.8%
7.7%
7.6%
gen 2024
7.6%
7.6%
7.4%
dic 2023
7.4%
7.6%
7.5%
nov 2023
7.5%
7.7%
7.6%
ott 2023
7.6%
7.5%
7.7%
set 2023
7.7%
8.0%
7.8%
ago 2023
7.8%
7.6%
7.9%
lug 2023
7.9%
8.0%
8.0%
giu 2023
8.0%
8.2%
8.3%
mag 2023
8.3%
8.2%
8.5%
apr 2023
8.5%
8.4%
8.8%
mar 2023
8.8%
8.8%
8.6%
feb 2023
8.6%
8.8%
8.4%
gen 2023
8.4%
7.9%
7.9%
dic 2022
7.9%
8.1%
8.1%
nov 2022
8.1%
8.1%
8.3%
ott 2022
8.3%
8.4%
8.7%
set 2022
8.7%
8.8%
8.9%
ago 2022
8.9%
8.7%
9.1%
lug 2022
9.1%
9.3%
9.3%
giu 2022
9.3%
9.4%
9.8%
mag 2022
9.8%
10.1%
10.5%
apr 2022
10.5%
11.5%
11.1%
mar 2022
11.1%
11.5%
11.2%
feb 2022
11.2%
11.5%
11.2%
gen 2022
11.2%
11.0%
11.1%
dic 2021
11.1%
11.2%
11.6%
nov 2021
11.6%
11.9%
12.1%
ott 2021
12.1%
12.2%
12.6%
set 2021
12.6%
13.1%
13.2%
ago 2021
13.2%
13.3%
13.7%
lug 2021
13.7%
13.8%
14.1%
giu 2021
14.1%
14.4%
14.6%
1234
