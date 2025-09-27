CalendarioSezioni

Indice composito dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Brazil (PMI) (S&P Global Brazil Services Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Basso 49.3 46.2
46.3
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
47.8
49.3
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L’IHS Markit Ltd è un fornitore globale di informazioni critiche, analisi e soluzioni per settori e mercati chiave che stimolano le economie di tutto il mondo. Mira a fornire informazioni finanziarie e commerciali, analisi e soluzioni alle aziende che appaltano i loro servizi e ai governi, migliorando l'efficienza operativa e fornendo soluzioni che portano a decisioni informate e affidabili.

L’IHS Markit pubblica un indice mondiale di indagine sulle imprese chiamato Purchasing Managers Index (PMI®). Il PMI è una media ponderata calcolata sulla base dei dati statistici dei nuovi ordini, della produzione, dell'occupazione, dei tempi di consegna dei fornitori e delle scorte di input.

L’IHS Markit è attualmente uno dei fornitori di indici più credibili in tutto il mondo, utilizzato come punto di riferimento da banche centrali, mercati finanziari e decisori aziendali, principalmente grazie ai loro indicatori mensili di tendenze economiche aggiornate, accurati e generalmente unici.

L’indagine mensile di IHS Markit Brazil PMI – Settore dei servizi si basa sulle informazioni delle risposte al questionario inviate ai responsabili degli acquisti in circa 400 aziende del settore dei servizi. La ricerca è consolidata per settore e per numero di dipendenti nelle aziende, in base al loro contributo al PIL.

Le risposte raccolte vengono confrontate con il mese precedente e i risultati vanno da 0 a 100. Questo indice riflette le condizioni del settore dei servizi; un valore superiore a 50 indica una crescita e può avere un impatto positivo sul prezzo del real brasiliano.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice composito dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global Brazil (PMI) (S&P Global Brazil Services Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
49.3
46.2
46.3
lug 2025
46.3
48.4
49.3
giu 2025
49.3
50.8
49.6
mag 2025
49.6
53.3
48.9
apr 2025
48.9
53.7
52.5
mar 2025
52.5
48.8
50.6
feb 2025
50.6
50.1
47.6
gen 2025
47.6
52.6
51.6
dic 2024
51.6
55.8
53.6
nov 2024
53.6
56.7
56.2
ott 2024
56.2
56.1
55.8
set 2024
55.8
54.8
54.2
ago 2024
54.2
54.2
56.4
lug 2024
56.4
52.7
54.8
giu 2024
54.8
52.4
55.3
mag 2024
55.3
50.7
53.7
apr 2024
53.7
54.1
54.8
mar 2024
54.8
56.7
54.6
feb 2024
54.6
55.0
53.1
gen 2024
53.1
50.5
50.5
dic 2023
50.5
53.2
51.2
nov 2023
51.2
52.4
51.0
ott 2023
51.0
49.7
48.7
set 2023
48.7
50.5
50.6
ago 2023
50.6
48.1
50.2
lug 2023
50.2
52.3
53.3
giu 2023
53.3
54.4
54.1
mag 2023
54.1
57.0
54.5
apr 2023
54.5
52.2
51.8
mar 2023
51.8
49.1
49.8
feb 2023
49.8
52.5
50.7
gen 2023
50.7
49.2
51.0
dic 2022
51.0
53.2
51.6
nov 2022
51.6
58.2
54.0
ott 2022
54.0
51.8
51.9
set 2022
51.9
51.2
53.9
ago 2022
53.9
52.5
55.8
lug 2022
55.8
62.8
60.8
giu 2022
60.8
56.5
58.6
mag 2022
58.6
61.9
60.6
apr 2022
60.6
59.9
58.1
mar 2022
58.1
57.3
54.7
feb 2022
54.7
55.4
52.8
gen 2022
52.8
51.5
53.6
dic 2021
53.6
48.5
53.6
nov 2021
53.6
56.2
54.9
ott 2021
54.9
56.3
54.6
set 2021
54.6
53.1
55.1
ago 2021
55.1
51.3
54.4
lug 2021
54.4
60.4
53.9
