Calendario Economico
Produzione industriale in Brasile su base annuale (Brazil Industrial Production y/y)
|Medio
|0.2%
|1.3%
|
-1.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.6%
|
0.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indagine annuale sull'industria - produzione fisica è pubblicata mensilmente dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE), attraverso il sistema di recupero automatico IBGE (SIDRA), nell'ambito dell’indagine mensile sull'industria - produzione fisica (PIM-PF), con l'obiettivo di analizzare i dati della produzione industriale brasiliana.
L'indagine annuale sull'industria inclusa nel PIM-PF serve a verificare l'evoluzione dell'industria in generale, delle industrie estrattive e delle industrie di trasformazione a livello nazionale, regionale e statale.
Diverse statistiche sono pubblicate entro un determinato periodo di riferimento:
- Indice mensile a base fissa senza destagionalizzazione (base: media 2012 = 100)
- Indice mensile di base fissa destagionalizzato (base: media 2012 = 100)
- Indice mensile (base: stesso mese dell'anno precedente = 100)
- Indice cumulativo (base: stesso periodo dell'anno precedente = 100)
- Indice accumulato su 12 mesi (base: ultimi 12 mesi precedenti = 100)
- Variazione percentuale mese/mese precedente con destagionalizzazione (base: mese precedente) (%)
- Variazione percentuale mensile (base: stesso mese dell'anno precedente) (%)
- Variazione percentuale accumulata nell'anno (base: stesso periodo dell'anno precedente) (%)
- Variazione percentuale accumulata negli ultimi 12 mesi (base: ultimi 12 mesi precedenti) (%)
L'analisi di questo indice si riferisce ai risultati generali del settore, comprese le industrie estrattive e manifatturiere, visualizzati all'interno delle seguenti statistiche nel sistema SIDRA: Variazione percentuale mensile con riferimento allo stesso mese dell'anno precedente (variazione annua).
La crescita della produzione industriale può influenzare positivamente le quotazioni reali brasiliane.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione industriale in Brasile su base annuale (Brazil Industrial Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
