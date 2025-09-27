CalendarioSezioni

Produzione industriale in Brasile su base annuale (Brazil Industrial Production y/y)

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Settore
Azienda
Medio 0.2% 1.3%
-1.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.6%
0.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indagine annuale sull'industria - produzione fisica è pubblicata mensilmente dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE), attraverso il sistema di recupero automatico IBGE (SIDRA), nell'ambito dell’indagine mensile sull'industria - produzione fisica (PIM-PF), con l'obiettivo di analizzare i dati della produzione industriale brasiliana.

L'indagine annuale sull'industria inclusa nel PIM-PF serve a verificare l'evoluzione dell'industria in generale, delle industrie estrattive e delle industrie di trasformazione a livello nazionale, regionale e statale.

Diverse statistiche sono pubblicate entro un determinato periodo di riferimento:

  • Indice mensile a base fissa senza destagionalizzazione (base: media 2012 = 100)
  • Indice mensile di base fissa destagionalizzato (base: media 2012 = 100)
  • Indice mensile (base: stesso mese dell'anno precedente = 100)
  • Indice cumulativo (base: stesso periodo dell'anno precedente = 100)
  • Indice accumulato su 12 mesi (base: ultimi 12 mesi precedenti = 100)
  • Variazione percentuale mese/mese precedente con destagionalizzazione (base: mese precedente) (%)
  • Variazione percentuale mensile (base: stesso mese dell'anno precedente) (%)
  • Variazione percentuale accumulata nell'anno (base: stesso periodo dell'anno precedente) (%)
  • Variazione percentuale accumulata negli ultimi 12 mesi (base: ultimi 12 mesi precedenti) (%)

L'analisi di questo indice si riferisce ai risultati generali del settore, comprese le industrie estrattive e manifatturiere, visualizzati all'interno delle seguenti statistiche nel sistema SIDRA: Variazione percentuale mensile con riferimento allo stesso mese dell'anno precedente (variazione annua).

La crescita della produzione industriale può influenzare positivamente le quotazioni reali brasiliane.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione industriale in Brasile su base annuale (Brazil Industrial Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
0.2%
1.3%
-1.3%
giu 2025
-1.3%
1.7%
3.3%
mag 2025
3.3%
1.5%
-0.5%
apr 2025
-0.3%
1.8%
3.1%
mar 2025
3.1%
2.4%
1.3%
feb 2025
1.5%
1.8%
1.3%
gen 2025
1.4%
1.8%
1.4%
dic 2024
1.6%
2.2%
1.7%
nov 2024
1.7%
2.3%
5.8%
ott 2024
5.8%
2.3%
3.4%
set 2024
3.4%
2.1%
2.3%
ago 2024
2.2%
2.2%
6.1%
lug 2024
6.1%
2.0%
3.2%
giu 2024
3.2%
1.3%
-1.1%
mag 2024
-1.0%
1.4%
8.4%
apr 2024
8.4%
0.3%
-2.8%
mar 2024
-2.8%
2.7%
5.4%
feb 2024
5.0%
1.5%
3.7%
gen 2024
3.6%
0.0%
1.0%
dic 2023
1.0%
-0.1%
1.3%
nov 2023
1.3%
0.9%
1.1%
ott 2023
1.2%
0.5%
0.6%
set 2023
0.6%
-0.3%
0.5%
ago 2023
0.5%
-0.4%
-1.1%
lug 2023
-1.1%
1.1%
0.3%
giu 2023
0.3%
-0.4%
1.9%
mag 2023
1.9%
-0.9%
-2.7%
apr 2023
-2.7%
-0.7%
0.9%
mar 2023
0.9%
-1.0%
-2.4%
feb 2023
-2.4%
-0.5%
0.3%
gen 2023
0.3%
-0.2%
-0.4%
dic 2022
-1.3%
1.3%
0.9%
nov 2022
0.9%
1.0%
1.7%
ott 2022
1.7%
1.6%
0.4%
set 2022
0.4%
1.1%
2.8%
ago 2022
2.8%
-0.5%
-0.4%
lug 2022
-0.5%
0.0%
-0.5%
giu 2022
-0.5%
0.0%
0.5%
mag 2022
0.5%
-1.3%
-0.5%
apr 2022
-0.5%
-3.2%
-1.9%
mar 2022
-2.1%
-5.7%
-4.2%
feb 2022
-4.3%
-6.1%
-7.2%
gen 2022
-7.2%
-4.7%
-5.0%
dic 2021
-5.0%
-6.1%
-4.4%
nov 2021
-4.4%
-5.9%
-7.8%
ott 2021
-7.8%
-2.3%
-3.9%
set 2021
-3.9%
1.9%
-0.7%
ago 2021
-0.7%
6.6%
1.2%
lug 2021
1.2%
18.3%
12.0%
giu 2021
12.0%
32.3%
24.0%
