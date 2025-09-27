Il Ministero dell'industria, del commercio estero e dei servizi del Brasile (MDIC) pubblica informazioni sui dati della bilancia commerciale brasiliana settimanalmente e mensilmente.

La bilancia commerciale è l'indicatore economico che ritrae la differenza tra tutto ciò che viene esportato e importato in relazione a beni e servizi all'interno del Brasile in un certo periodo di tempo.

Quando la bilancia commerciale è positiva, c'è un surplus. In altre parole, le esportazioni totali superano le importazioni totali. Il surplus della bilancia commerciale è una condizione vantaggiosa per l'economia brasiliana, cioè ci sono più vendite di beni e servizi all'estero rispetto alle importazioni in entrata. Il profitto di una bilancia commerciale positiva viene investito internamente, migliorando l'economia del paese.

Quando la bilancia commerciale è negativa, c'è un deficit. In altre parole, le importazioni totali superano le esportazioni totali. Il deficit commerciale è una condizione deprezzante dell'economia brasiliana, cioè più beni e servizi provengono dall'estero di quanti ne vengano esportati. Il danno causato da una bilancia commerciale negativa influisce direttamente sulle riserve finanziarie del paese che vengono utilizzate per coprire le spese.

Il tasso di copertura è un concetto che definisce la proporzione totale dei volumi delle esportazioni rispetto alle importazioni (EXP/IMP). In base al valore di questo tasso, è possibile stimare quanto un paese dipenda commercialmente da partner esterni. Più basso è il tasso di copertura, maggiore è la tendenza verso una bilancia commerciale negativa e più il Brasile dipende dai partner stranieri.

Questo indicatore può favorire il real brasiliano quando il suo valore è maggiore della previsione.

Ultimi valori: