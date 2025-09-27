Calendario Economico
Bilancia commerciale brasiliana (Brazil Trade Balance)
|Basso
|$6.133 B
|$4.074 B
|
$7.075 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|$3.544 B
|
$6.133 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Ministero dell'industria, del commercio estero e dei servizi del Brasile (MDIC) pubblica informazioni sui dati della bilancia commerciale brasiliana settimanalmente e mensilmente.
La bilancia commerciale è l'indicatore economico che ritrae la differenza tra tutto ciò che viene esportato e importato in relazione a beni e servizi all'interno del Brasile in un certo periodo di tempo.
Quando la bilancia commerciale è positiva, c'è un surplus. In altre parole, le esportazioni totali superano le importazioni totali. Il surplus della bilancia commerciale è una condizione vantaggiosa per l'economia brasiliana, cioè ci sono più vendite di beni e servizi all'estero rispetto alle importazioni in entrata. Il profitto di una bilancia commerciale positiva viene investito internamente, migliorando l'economia del paese.
Quando la bilancia commerciale è negativa, c'è un deficit. In altre parole, le importazioni totali superano le esportazioni totali. Il deficit commerciale è una condizione deprezzante dell'economia brasiliana, cioè più beni e servizi provengono dall'estero di quanti ne vengano esportati. Il danno causato da una bilancia commerciale negativa influisce direttamente sulle riserve finanziarie del paese che vengono utilizzate per coprire le spese.
Il tasso di copertura è un concetto che definisce la proporzione totale dei volumi delle esportazioni rispetto alle importazioni (EXP/IMP). In base al valore di questo tasso, è possibile stimare quanto un paese dipenda commercialmente da partner esterni. Più basso è il tasso di copertura, maggiore è la tendenza verso una bilancia commerciale negativa e più il Brasile dipende dai partner stranieri.
Questo indicatore può favorire il real brasiliano quando il suo valore è maggiore della previsione.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Bilancia commerciale brasiliana (Brazil Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress