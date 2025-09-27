CalendarioSezioni

Bilancia commerciale brasiliana (Brazil Trade Balance)

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
Ministero dell'industria, del commercio estero e dei servizi (Ministry of Industry, Foreign Trade and Services)
Settore
Trade
Basso $​6.133 B $​4.074 B
$​7.075 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​3.544 B
$​6.133 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Ministero dell'industria, del commercio estero e dei servizi del Brasile (MDIC) pubblica informazioni sui dati della bilancia commerciale brasiliana settimanalmente e mensilmente.

La bilancia commerciale è l'indicatore economico che ritrae la differenza tra tutto ciò che viene esportato e importato in relazione a beni e servizi all'interno del Brasile in un certo periodo di tempo.

Quando la bilancia commerciale è positiva, c'è un surplus. In altre parole, le esportazioni totali superano le importazioni totali. Il surplus della bilancia commerciale è una condizione vantaggiosa per l'economia brasiliana, cioè ci sono più vendite di beni e servizi all'estero rispetto alle importazioni in entrata. Il profitto di una bilancia commerciale positiva viene investito internamente, migliorando l'economia del paese.

Quando la bilancia commerciale è negativa, c'è un deficit. In altre parole, le importazioni totali superano le esportazioni totali. Il deficit commerciale è una condizione deprezzante dell'economia brasiliana, cioè più beni e servizi provengono dall'estero di quanti ne vengano esportati. Il danno causato da una bilancia commerciale negativa influisce direttamente sulle riserve finanziarie del paese che vengono utilizzate per coprire le spese.

Il tasso di copertura è un concetto che definisce la proporzione totale dei volumi delle esportazioni rispetto alle importazioni (EXP/IMP). In base al valore di questo tasso, è possibile stimare quanto un paese dipenda commercialmente da partner esterni. Più basso è il tasso di copertura, maggiore è la tendenza verso una bilancia commerciale negativa e più il Brasile dipende dai partner stranieri.

Questo indicatore può favorire il real brasiliano quando il suo valore è maggiore della previsione.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Bilancia commerciale brasiliana (Brazil Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
$​6.133 B
$​4.074 B
$​7.075 B
lug 2025
$​7.075 B
$​10.031 B
$​5.889 B
giu 2025
$​5.889 B
$​9.002 B
$​7.239 B
mag 2025
$​7.239 B
$​8.384 B
$​8.153 B
apr 2025
$​8.153 B
$​5.235 B
$​8.155 B
mar 2025
$​8.155 B
$​1.586 B
$​-0.324 B
feb 2025
$​-0.324 B
$​4.257 B
$​2.164 B
gen 2025
$​2.164 B
$​4.842 B
$​4.803 B
dic 2024
$​4.803 B
$​5.135 B
$​7.030 B
nov 2024
$​7.030 B
$​8.513 B
$​4.343 B
ott 2024
$​4.343 B
$​8.703 B
$​5.363 B
set 2024
$​5.363 B
$​7.754 B
$​4.828 B
ago 2024
$​4.828 B
$​8.841 B
$​7.640 B
lug 2024
$​7.640 B
$​7.163 B
$​6.711 B
giu 2024
$​6.711 B
$​8.892 B
$​8.534 B
mag 2024
$​8.534 B
$​8.384 B
$​9.041 B
apr 2024
$​9.041 B
$​6.523 B
$​7.483 B
mar 2024
$​7.483 B
$​7.855 B
$​5.447 B
feb 2024
$​5.447 B
$​10.014 B
$​6.527 B
gen 2024
$​6.527 B
$​10.797 B
$​9.360 B
dic 2023
$​9.360 B
$​8.776 B
nov 2023
$​8.776 B
$​6.969 B
$​8.959 B
ott 2023
$​8.959 B
$​6.737 B
$​8.904 B
set 2023
$​8.904 B
$​7.652 B
$​9.767 B
ago 2023
$​9.767 B
$​9.209 B
$​9.035 B
lug 2023
$​9.035 B
$​10.835 B
$​10.592 B
giu 2023
$​10.592 B
$​9.854 B
$​11.378 B
mag 2023
$​11.378 B
$​7.873 B
$​8.225 B
apr 2023
$​8.225 B
$​6.382 B
$​10.956 B
mar 2023
$​10.956 B
$​3.264 B
$​2.837 B
feb 2023
$​2.837 B
$​6.029 B
$​2.717 B
gen 2023
$​2.717 B
$​4.780 B
dic 2022
$​4.780 B
$​5.691 B
$​6.675 B
nov 2022
$​6.675 B
$​3.265 B
$​3.921 B
ott 2022
$​3.921 B
$​1.866 B
$​3.994 B
set 2022
$​3.994 B
$​1.909 B
$​4.165 B
ago 2022
$​4.165 B
$​3.730 B
$​5.444 B
lug 2022
$​5.444 B
$​8.467 B
$​8.814 B
giu 2022
$​8.814 B
$​10.262 B
$​4.944 B
mag 2022
$​4.944 B
$​11.496 B
$​8.148 B
apr 2022
$​8.148 B
$​9.429 B
$​7.383 B
mar 2022
$​7.383 B
$​5.612 B
$​4.050 B
feb 2022
$​4.050 B
$​4.406 B
$​-0.176 B
gen 2022
$​-0.176 B
$​1.428 B
$​3.948 B
dic 2021
$​3.948 B
$​-2.221 B
$​-1.307 B
nov 2021
$​-1.307 B
$​-2.221 B
$​2.004 B
ott 2021
$​2.004 B
$​0.011 B
$​4.322 B
set 2021
$​4.322 B
$​5.046 B
$​7.665 B
ago 2021
$​7.665 B
$​9.284 B
$​7.395 B
lug 2021
$​7.395 B
$​12.280 B
$​10.372 B
1234
