Il tasso Selic è il tasso di interesse di base dell'economia brasiliana. Il comitato di politica monetaria (COPOM) ha la responsabilità di fissare questo tasso. A tal fine, le riunioni si svolgono otto volte durante l'anno. Praticamente, ogni calcolo degli interessi utilizzato dal mercato si basa sul tasso Selic, essendo il principale riferimento della politica monetaria da parte del governo federale del Brasile. La Banca centrale del Brasile (BCB) ha la missione di mantenere il tasso Selic entro la percentuale stabilita dal COPOM. Il suo obiettivo principale è quello di controllare l'inflazione, spesso dovendo intervenire nel mercato interbancario per raggiungere gli obiettivi stabiliti.

Durante le riunioni COPOM, vengono discusse le prospettive per l'economia brasiliana, come: inflazione passata e attesa, crescita economica del paese, tasso di cambio, tasso di interesse estero, livello di attività creditizia, tra gli altri argomenti. Alla luce di queste discussioni, decidono il livello ideale del tasso di interesse del paese: se deve essere aumentato, ridotto o mantenuto.

In pratica, nelle operazioni quotidiane del mercato interbancario, il tasso Selic è diviso in due: Selic Meta e Selic Over.

Il tasso Selic Over rappresenta la realtà del mercato interbancario. Calcolato su base giornaliera, è una media ponderata di tutte le operazioni di finanziamento nel mercato interbancario brasiliano, le quali sono garantite da titoli del governo federale e realizzate nel sistema speciale di regolamento e custodia (SELIC) sotto forma di operazioni pronti contro termine. A fine giornata, viene calcolato il tasso di interesse medio ponderato dei volumi scambiati per tutti i prestiti interbancari.

Al fine di adempiere al suo obbligo di mantenere l'equilibrio dei tassi di interesse, la Banca centrale del Brasile opera nei mercati primario e secondario, secondo quanto stabilito dal COPOM come obiettivo per il tasso Selic. Il mercato primario prevede l'acquisto di titoli di stato da parte delle banche; il secondario coinvolge la stessa Banca centrale in questo mercato.

Quando la Banca centrale verifica che il Selic Over sta prendendo le distanze dal Selic Meta, la BCB acquista o vende titoli pubblici sul mercato aperto come richiesto, in modo che l'interesse nel mercato interbancario rientri nell'obiettivo del tasso Selic, regolando la liquidità dell'economia secondo la politica monetaria.

Il Selic Meta funge da base per le transazioni interbancarie e il tasso Selic Over deriva dalla necessità di finanziamenti tra banche. Aumentando il numero di investitori per il finanziamento, il Selic Over diminuisce. Quando ci sono più mutuatari con portafogli obbligazionari, il Selic Over aumenta. Il tasso Selic Over varia praticamente ogni giorno e, attraverso le incursioni della Banca centrale nel mercato interbancario, rimane vicino al Selic Meta, mantenendo l'equilibrio del mercato.

Il tasso Selic può influenzare:

Il reddito variabile.

In teoria, la caduta del tasso Selic favorisce il mercato dei capitali, in quanto aumenta l'accesso al credito.

Gli interessi a basso tasso indicano che l'economia è in buona forma.

Quando il mercato rallenta, il tasso Selic tende ad aumentare con una tendenza a diminuire il consumo. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione aumenta, tra le altre cattive conseguenze.

Nel medio termine, il reddito variabile di solito supera il reddito fisso legato al tasso Selic.

Dal punto di vista dei consumatori, il tasso Selic ha un grande peso in relazione a prestiti, finanziamenti e investimenti finanziari.

Ultimi valori: