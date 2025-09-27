In Brasile, il calcolo del PIL viene eseguito dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) attraverso il Sistema di conti nazionali trimestrali (SCNT) e i risultati trimestrali e annuali sono resi disponibili dal sistema di recupero automatico IBGE (SIDRA).

Il PIL (Prodotto interno lordo) è il valore totale di tutti i beni e servizi (agricoltura, industria e commercio) che vengono prodotti in Brasile in un intervallo di tempo. Lo scopo del PIL è misurare l'attività economica e il livello di ricchezza. Maggiore è la produzione, maggiore è l'aumento dei consumi, degli investimenti e del commercio in generale.

L'indice considera solo il valore finale dei beni e dei servizi, in modo da non ripetere lo stesso calcolo due o più volte, ad esempio: quando la carne raggiunge il mercato per la vendita diretta al consumatore, per il calcolo verrà utilizzato solo il prezzo finale della carne. I valori attribuiti all'allevamento del bestiame, alla macellazione, al trasporto e ad altro non entrano in questa fase del calcolo del PIL. In ogni fase che va dalla produzione alla commercializzazione del bene, i calcoli si basano specificamente su ogni passaggio, in modo che alla fine non ci siano valori sovrapposti.

Il consumo di popolazione influenza direttamente la variazione del PIL. Più la popolazione consuma i propri beni e servizi, più il PIL cresce, altrimenti il PIL diminuisce. Il consumo è intrinsecamente legato ai salari e agli interessi. Quando la popolazione guadagna di più e paga meno interessi sui propri debiti, i consumi saranno più alti e il PIL crescerà. Con bassi salari e alti tassi di interesse, i consumi personali diminuiscono e anche il PIL diminuisce. Alti tassi di interesse ostacolano la crescita del paese.

Le aziende che si stanno espandendo acquistano più macchine, aumentando il volume delle loro attività. Poco dopo assumono più dipendenti, il che fa avanzare l'economia e aumenta il PIL. Alti tassi di interesse ostacolano anche le aziende, in quanto non investiranno così tanto se dovranno pagare di più per i prestiti.

Il governo ha anche la sua parte nell'aumentare il PIL. Ad esempio, quando il governo investe in opere strutturali (come la costruzione di una strada) vengono assunti lavoratori, il tasso di disoccupazione si riduce, il consumo di materiale da costruzione aumenta e la produzione complessiva dell'economia aumenta.

Le esportazioni sono anche un fattore importante della crescita del PIL, un maggiore volume di denaro che entra nel paese è direttamente collegato all'aumento della spesa per investimenti e consumi interni.

Il prodotto interno lordo su base trimestrale riflette il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti in Brasile durante un determinato trimestre rispetto al precedente. La crescita del PIL potrebbe influenzare positivamente le quotazioni reali brasiliane (BRL).

