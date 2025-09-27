La Banca centrale del Brasile (BCB) calcola le statistiche di bilancio consolidate per il settore pubblico, compreso il debito netto e il fabbisogno di finanziamento, i quali si riflettono nel saldo di bilancio nominale e nel saldo di bilancio primario del Brasile. Ogni mese viene pubblicato un rapporto di statistiche fiscali che riflette l'avanzo primario.

La differenza tra le entrate e le spese del governo è il risultato fiscale, i cui calcoli vengono eseguiti utilizzando i risultati nominali, operativi e primari.

Il risultato nominale si riferisce alla differenza tra il movimento totale dei ricavi totali (compresi gli investimenti finanziari) e le spese totali (compresi gli interessi passivi), che corrisponde alle necessità di finanziamento del settore pubblico (NFSP).

Il risultato operativo corrisponde al risultato nominale meno la riaffermazione monetaria dell'indebitamento netto, utilizzato per escludere l'impatto dell'inflazione.

Il risultato primario corrisponde al risultato nominale escludendo la quota riferita agli interessi nominali (interessi reali più riaffermazione monetaria) riscossi sull'indebitamento netto al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo stabilito nella legge degli orientamenti di bilancio (LDO).

L'avanzo primario è un'indicazione di quanto il governo ha risparmiato in un periodo di tempo (un mese, un semestre, un anno) per pagare gli interessi sul suo debito.

Un valore positivo del saldo di bilancio primario indica un avanzo primario di bilancio, il che può avere un effetto positivo sul real brasiliano.

Ultimi valori: