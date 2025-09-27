L’indice generale dei prezzi – disponibilità interna (IGP-DI) è stato l'indice ufficiale dell'inflazione in Brasile per molti anni. Attualmente, IPCA ha questo obiettivo ed è pubblicato dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE).

IGP-DI è calcolato dall’Istituto brasiliano di economia (IBRE) della Getulio Vargas Foundation (FGV). Questo indicatore di variazione dei prezzi fa parte della storia del Brasile da oltre sessant'anni. Mostra la variazione di prezzo nel periodo tra il primo e l'ultimo giorno di ogni mese. Fondamentalmente, IGP-DI rappresenta l'evoluzione dei prezzi in un periodo di tempo.

IGP-DI è calcolato da IBRE utilizzando una media ponderata di tre indici che misurano l'inflazione: l'indice esteso dei prezzi alla produzione (IPA-M, che rappresenta il 60%), l’indice dei prezzi al consumo (IPC, che rappresenta il 30%) e l’indice nazionale delle costruzioni civili (INCC, che rappresenta il 10%). La disponibilità interna si riferisce alle variazioni di prezzo in varie attività economiche del mercato interno brasiliano. Un valore negativo di questo indice indica che la deflazione si è verificata in Brasile nel periodo di riferimento dell'indagine.

Ultimi valori: