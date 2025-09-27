Calendario Economico
Indice di inflazione FGV IGP-M in Brasile su base mensile (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)
|Basso
|0.36%
|-0.13%
|
-0.77%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.44%
|
0.36%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L’indice generale dei prezzi di mercato (IGP-M) è pubblicato mensilmente dalla Fondazione Getulio Vargas. Simile all'IGP-DI, è calcolato utilizzando una media ponderata di tre indici dei prezzi nella stessa proporzione: l’indice generale dei prezzi alla produzione (IPA-M), 60%, l’indice dei prezzi al consumo (IPC-M), 30%, e l’indice nazionale dei costi di costruzione (INCC-M), 10%.
L'obiettivo di IGP-M è quello di monitorare la variazione dei consumi della popolazione al fine di verificare il movimento dei prezzi tra i vari settori dell'economia brasiliana: industria, edilizia, agricoltura, commercio al dettaglio e servizi forniti alle famiglie. Più alto è il prezzo delle voci in questi settori rispetto al mese precedente, maggiore è l'inflazione.
In sintesi, IGP-M fornisce un valore dell'equilibrio economico del Brasile, poiché riunisce quasi tutti i settori responsabili dello sviluppo del reddito, mappando la situazione finanziaria del Brasile. L'indice IGP-M è l'indice più utilizzato in Brasile per i riaggiustamenti del valore contrattuale, come le tasse scolastiche, i valori degli affitti, gli aggiustamenti delle tariffe dell'energia elettrica e altri. Viene anche utilizzato come indice di titoli di stato emessi dal tesoreria brasiliano, come la tesoreria IGP-M. Un valore negativo in questo indice indica che la deflazione si è verificata in Brasile nel periodo di riferimento dell'indagine.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice di inflazione FGV IGP-M in Brasile su base mensile (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
