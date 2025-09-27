CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice di inflazione FGV IGP-M in Brasile su base mensile (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Settore
Prezzi
Basso 0.36% -0.13%
-0.77%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.44%
0.36%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L’indice generale dei prezzi di mercato (IGP-M) è pubblicato mensilmente dalla Fondazione Getulio Vargas. Simile all'IGP-DI, è calcolato utilizzando una media ponderata di tre indici dei prezzi nella stessa proporzione: l’indice generale dei prezzi alla produzione (IPA-M), 60%, l’indice dei prezzi al consumo (IPC-M), 30%, e l’indice nazionale dei costi di costruzione (INCC-M), 10%.

L'obiettivo di IGP-M è quello di monitorare la variazione dei consumi della popolazione al fine di verificare il movimento dei prezzi tra i vari settori dell'economia brasiliana: industria, edilizia, agricoltura, commercio al dettaglio e servizi forniti alle famiglie. Più alto è il prezzo delle voci in questi settori rispetto al mese precedente, maggiore è l'inflazione.

In sintesi, IGP-M fornisce un valore dell'equilibrio economico del Brasile, poiché riunisce quasi tutti i settori responsabili dello sviluppo del reddito, mappando la situazione finanziaria del Brasile. L'indice IGP-M è l'indice più utilizzato in Brasile per i riaggiustamenti del valore contrattuale, come le tasse scolastiche, i valori degli affitti, gli aggiustamenti delle tariffe dell'energia elettrica e altri. Viene anche utilizzato come indice di titoli di stato emessi dal tesoreria brasiliano, come la tesoreria IGP-M. Un valore negativo in questo indice indica che la deflazione si è verificata in Brasile nel periodo di riferimento dell'indagine.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice di inflazione FGV IGP-M in Brasile su base mensile (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.36%
-0.13%
-0.77%
lug 2025
-0.77%
-0.13%
-1.67%
giu 2025
-1.67%
0.56%
-0.49%
mag 2025
-0.49%
-0.43%
0.24%
apr 2025
0.24%
-1.60%
-0.34%
mar 2025
-0.34%
2.16%
1.06%
feb 2025
1.06%
0.15%
0.27%
gen 2025
0.27%
1.04%
0.94%
dic 2024
0.94%
1.17%
1.30%
nov 2024
1.30%
1.74%
1.52%
ott 2024
1.52%
0.27%
0.62%
set 2024
0.62%
0.21%
0.29%
ago 2024
0.29%
0.55%
0.61%
lug 2024
0.61%
1.00%
0.81%
giu 2024
0.81%
1.23%
0.89%
mag 2024
0.89%
0.84%
0.31%
apr 2024
0.31%
-0.22%
-0.47%
mar 2024
-0.47%
-1.07%
-0.52%
feb 2024
-0.52%
-0.69%
0.07%
gen 2024
0.07%
0.50%
0.74%
dic 2023
0.74%
0.59%
nov 2023
0.59%
0.44%
0.50%
ott 2023
0.50%
1.00%
0.37%
set 2023
0.37%
-0.43%
-0.14%
ago 2023
-0.14%
-1.33%
-0.72%
lug 2023
-0.72%
-1.92%
-1.93%
giu 2023
-1.93%
-1.42%
-1.84%
mag 2023
-1.84%
-0.45%
-0.95%
apr 2023
-0.95%
-0.01%
0.05%
mar 2023
0.05%
0.07%
-0.06%
feb 2023
-0.06%
0.33%
0.21%
gen 2023
0.21%
-0.05%
0.45%
dic 2022
0.45%
-0.77%
-0.56%
nov 2022
-0.56%
-0.83%
-0.97%
ott 2022
-0.97%
-0.83%
-0.95%
set 2022
-0.95%
1.41%
-0.70%
ago 2022
-0.70%
0.21%
lug 2022
0.21%
1.98%
0.59%
giu 2022
0.59%
1.66%
0.52%
mag 2022
0.52%
1.70%
1.41%
apr 2022
1.41%
1.51%
1.74%
mar 2022
1.74%
1.63%
1.83%
feb 2022
1.83%
1.80%
1.82%
gen 2022
1.82%
1.50%
0.87%
dic 2021
0.87%
0.93%
0.02%
nov 2021
0.02%
0.23%
0.64%
ott 2021
0.64%
-1.00%
-0.64%
set 2021
-0.64%
-0.88%
0.66%
ago 2021
0.66%
-0.84%
0.78%
lug 2021
0.78%
0.12%
0.60%
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento