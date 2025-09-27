L’indice generale dei prezzi di mercato (IGP-M) è pubblicato mensilmente dalla Fondazione Getulio Vargas. Simile all'IGP-DI, è calcolato utilizzando una media ponderata di tre indici dei prezzi nella stessa proporzione: l’indice generale dei prezzi alla produzione (IPA-M), 60%, l’indice dei prezzi al consumo (IPC-M), 30%, e l’indice nazionale dei costi di costruzione (INCC-M), 10%.

L'obiettivo di IGP-M è quello di monitorare la variazione dei consumi della popolazione al fine di verificare il movimento dei prezzi tra i vari settori dell'economia brasiliana: industria, edilizia, agricoltura, commercio al dettaglio e servizi forniti alle famiglie. Più alto è il prezzo delle voci in questi settori rispetto al mese precedente, maggiore è l'inflazione.

In sintesi, IGP-M fornisce un valore dell'equilibrio economico del Brasile, poiché riunisce quasi tutti i settori responsabili dello sviluppo del reddito, mappando la situazione finanziaria del Brasile. L'indice IGP-M è l'indice più utilizzato in Brasile per i riaggiustamenti del valore contrattuale, come le tasse scolastiche, i valori degli affitti, gli aggiustamenti delle tariffe dell'energia elettrica e altri. Viene anche utilizzato come indice di titoli di stato emessi dal tesoreria brasiliano, come la tesoreria IGP-M. Un valore negativo in questo indice indica che la deflazione si è verificata in Brasile nel periodo di riferimento dell'indagine.

Ultimi valori: