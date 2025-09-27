L’indice dei prezzi al consumo (IPC) destagionalizzato su base mensile mostra le variazioni dei prezzi di beni e servizi nel mese riportato rispetto al mese precedente. I valori degli indicatori sono destagionalizzati. L'indice valuta un paniere di beni e servizi che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. L'IPC è una delle misure chiave del sentiment dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell’IPC può essere vista come positiva per le quotazioni reali brasiliane.

Ultimi valori: