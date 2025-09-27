Calendario Economico
Indice dei prezzi al consumo (IPC) del Brasile destagionalizzato su base mensile (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)
|Basso
|-0.04%
|
0.35%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
-0.04%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L’indice dei prezzi al consumo (IPC) destagionalizzato su base mensile mostra le variazioni dei prezzi di beni e servizi nel mese riportato rispetto al mese precedente. I valori degli indicatori sono destagionalizzati. L'indice valuta un paniere di beni e servizi che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. L'IPC è una delle misure chiave del sentiment dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell’IPC può essere vista come positiva per le quotazioni reali brasiliane.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi al consumo (IPC) del Brasile destagionalizzato su base mensile (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)"indicatore macroeconomico.
