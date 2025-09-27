CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei prezzi al consumo (IPC) del Brasile destagionalizzato su base mensile (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Settore
Prezzi
Basso -0.04%
0.35%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.04%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L’indice dei prezzi al consumo (IPC) destagionalizzato su base mensile mostra le variazioni dei prezzi di beni e servizi nel mese riportato rispetto al mese precedente. I valori degli indicatori sono destagionalizzati. L'indice valuta un paniere di beni e servizi che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. L'IPC è una delle misure chiave del sentiment dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell’IPC può essere vista come positiva per le quotazioni reali brasiliane.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi al consumo (IPC) del Brasile destagionalizzato su base mensile (Brazil Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-0.04%
0.35%
lug 2025
0.35%
0.31%
giu 2025
0.31%
0.32%
mag 2025
0.32%
0.41%
apr 2025
0.41%
0.51%
mar 2025
0.51%
1.32%
feb 2025
1.32%
0.06%
gen 2025
0.06%
0.44%
dic 2024
0.44%
0.33%
nov 2024
0.33%
0.54%
ott 2024
0.54%
0.50%
set 2024
0.50%
0.08%
ago 2024
0.08%
0.50%
lug 2024
0.50%
0.28%
giu 2024
0.28%
0.49%
mag 2024
0.49%
0.33%
apr 2024
0.33%
0.10%
mar 2024
0.10%
0.82%
feb 2024
0.82%
0.32%
gen 2024
0.32%
0.49%
dic 2023
0.49%
0.23%
nov 2023
0.23%
0.23%
ott 2023
0.23%
0.31%
set 2023
0.31%
0.30%
ago 2023
0.30%
0.19%
lug 2023
0.19%
-0.02%
giu 2023
-0.02%
0.28%
mag 2023
0.28%
0.58%
apr 2023
0.58%
0.64%
mar 2023
0.64%
0.85%
feb 2023
0.85%
0.44%
gen 2023
0.44%
0.53%
dic 2022
0.53%
0.36%
nov 2022
0.36%
0.59%
ott 2022
0.59%
-0.23%
set 2022
-0.23%
-0.30%
ago 2022
-0.30%
-0.61%
lug 2022
-0.61%
0.73%
giu 2022
0.73%
0.52%
mag 2022
0.52%
1.03%
apr 2022
1.03%
1.54%
mar 2022
1.54%
1.02%
feb 2022
1.02%
0.47%
gen 2022
0.47%
0.64%
dic 2021
0.64%
0.87%
nov 2021
0.87%
1.22%
ott 2021
1.22%
1.18%
set 2021
1.18%
0.94%
ago 2021
0.94%
1.02%
lug 2021
1.02%
0.59%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento