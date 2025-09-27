Calendario Economico
Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Brazil (PMI) (S&P Global Brazil Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Basso
|47.7
|50.6
|
48.2
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|48.3
|
47.7
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L’IHS Markit Ltd è un fornitore globale di informazioni critiche, analisi e soluzioni per settori e mercati chiave che stimolano le economie di tutto il mondo. Mira a fornire informazioni finanziarie e commerciali, analisi e soluzioni alle aziende che appaltano i loro servizi e ai governi, migliorando l'efficienza operativa e fornendo soluzioni che portano a decisioni informate e affidabili.
L’IHS Markit pubblica un indice mondiale di indagine sulle imprese chiamato Purchasing Managers Index (PMI®). Il PMI è una media ponderata calcolata sulla base dei dati statistici dei nuovi ordini, della produzione, dell'occupazione, dei tempi di consegna dei fornitori e delle scorte di input.
L’IHS Markit è attualmente uno dei fornitori di indici più credibili in tutto il mondo, utilizzato come punto di riferimento da banche centrali, mercati finanziari e decisori aziendali, principalmente grazie ai loro indicatori mensili di tendenze economiche aggiornate, accurati e generalmente unici.
L'indagine mensile IHS Markit Brazil PMI - Settore industriale è compilata utilizzando le informazioni ottenute dalle risposte al questionario inviate ai responsabili degli acquisti di circa 400 aziende del settore industriale. La ricerca è consolidata per settore e per numero di dipendenti nelle aziende, in base al loro contributo al PIL.
Le risposte raccolte vengono confrontate con il mese precedente e i risultati vanno da 0 a 100. Questo indice riflette le condizioni del settore industriale; un valore superiore a 50 indica una crescita e può avere un impatto positivo sul prezzo del real brasiliano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Brazil (PMI) (S&P Global Brazil Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
