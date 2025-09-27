CalendarioSezioni

Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Brazil (PMI) (S&P Global Brazil Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Basso 47.7 50.6
48.2
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
48.3
47.7
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L’IHS Markit Ltd è un fornitore globale di informazioni critiche, analisi e soluzioni per settori e mercati chiave che stimolano le economie di tutto il mondo. Mira a fornire informazioni finanziarie e commerciali, analisi e soluzioni alle aziende che appaltano i loro servizi e ai governi, migliorando l'efficienza operativa e fornendo soluzioni che portano a decisioni informate e affidabili.

L’IHS Markit pubblica un indice mondiale di indagine sulle imprese chiamato Purchasing Managers Index (PMI®). Il PMI è una media ponderata calcolata sulla base dei dati statistici dei nuovi ordini, della produzione, dell'occupazione, dei tempi di consegna dei fornitori e delle scorte di input.

L’IHS Markit è attualmente uno dei fornitori di indici più credibili in tutto il mondo, utilizzato come punto di riferimento da banche centrali, mercati finanziari e decisori aziendali, principalmente grazie ai loro indicatori mensili di tendenze economiche aggiornate, accurati e generalmente unici.

L'indagine mensile IHS Markit Brazil PMI - Settore industriale è compilata utilizzando le informazioni ottenute dalle risposte al questionario inviate ai responsabili degli acquisti di circa 400 aziende del settore industriale. La ricerca è consolidata per settore e per numero di dipendenti nelle aziende, in base al loro contributo al PIL.

Le risposte raccolte vengono confrontate con il mese precedente e i risultati vanno da 0 a 100. Questo indice riflette le condizioni del settore industriale; un valore superiore a 50 indica una crescita e può avere un impatto positivo sul prezzo del real brasiliano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global Brazil (PMI) (S&P Global Brazil Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
47.7
50.6
48.2
lug 2025
48.2
50.8
48.3
giu 2025
48.3
51.6
49.4
mag 2025
49.4
51.7
50.3
apr 2025
50.3
50.8
51.8
mar 2025
51.8
51.3
53.0
feb 2025
53.0
51.1
50.7
gen 2025
50.7
51.4
50.4
dic 2024
50.4
51.4
52.3
nov 2024
52.3
50.7
52.9
ott 2024
52.9
50.5
53.2
set 2024
53.2
51.7
50.4
ago 2024
50.4
53.6
54.0
lug 2024
54.0
52.0
52.5
giu 2024
52.5
53.5
52.1
mag 2024
52.1
51.3
55.9
apr 2024
55.9
50.2
53.6
mar 2024
53.6
52.8
54.1
feb 2024
54.1
51.6
52.8
gen 2024
52.8
48.6
48.4
dic 2023
48.4
49.0
49.4
nov 2023
49.4
48.8
48.6
ott 2023
48.6
49.6
49.0
set 2023
49.0
49.0
50.1
ago 2023
50.1
47.2
47.8
lug 2023
47.8
46.8
46.6
giu 2023
46.6
45.7
47.1
mag 2023
47.1
45.6
44.3
apr 2023
44.3
48.1
47.0
mar 2023
47.0
48.4
49.2
feb 2023
49.2
45.8
47.5
gen 2023
47.5
44.2
44.2
dic 2022
44.2
47.5
44.3
nov 2022
44.3
51.0
50.8
ott 2022
50.8
51.5
51.1
set 2022
51.1
53.0
51.9
ago 2022
51.9
54.1
54.0
lug 2022
54.0
54.2
54.1
giu 2022
54.1
53.1
54.2
mag 2022
54.2
52.1
51.8
apr 2022
51.8
51.0
52.3
mar 2022
52.3
48.7
49.6
feb 2022
49.6
48.8
47.8
gen 2022
47.8
49.8
49.8
dic 2021
49.8
50.8
49.8
nov 2021
49.8
53.1
51.7
ott 2021
51.7
54.1
54.4
set 2021
54.4
55.2
53.6
ago 2021
53.6
56.7
56.7
lug 2021
56.7
55.2
56.4
1234
