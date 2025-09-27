Calendario Economico
Vendite al dettaglio in Brasile su base annuale (Brazil Retail Sales y/y)
|Medio
|1.0%
|1.6%
|
0.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-1.9%
|
1.0%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indagine annuale sul commercio (PAC) è pubblicato mensilmente nello stesso rapporto dell’indagine mensile sul commercio (PMC). Fa parte del programma annuale di indagine strutturale di IBGE per azienda e raccoglie dati su ricavi, spese, personale impiegato, salari, prelievi e altre remunerazioni, acquisti, scorte e margine commerciale, tra gli altri dati del segmento delle vendite all'ingrosso e al dettaglio in Brasile.
Per il PAC vengono utilizzati due modelli di interviste elettroniche che vengono messi a disposizione delle aziende da criteri tecnici: completi e semplificati.
Il modello completo è messo a disposizione delle aziende che hanno uno staff di 20 o più persone, compresi proprietari e partner, nel periodo relativo alla ricerca. Tuttavia, le aziende con meno di 20 individui che presentano ricavi compatibili con le grandi aziende compilano il modello completo.
Il modello semplificato è messo a disposizione delle aziende che hanno uno staff funzionale inferiore a 20 persone, tra proprietari e partner, nel periodo relativo alla ricerca.
L'indagine annuale sul commercio (PAC) in Brasile è realizzata congiuntamente all’indagine mensile sul commercio (PMC), a causa delle specificità delle variazioni stagionali e circostanziali tipiche del commercio al dettaglio e anche per seguire il consumo in Brasile.
Le statistiche dell’indagine mensile sul commercio (PMC), in combinazione con l'indagine annuale sul commercio (PAC), sono divulgate nel sistema di recupero automatico IBGE (SIDRA).
Un valore dell'indicatore al di sopra della media può essere considerato positivo/alto per il real brasiliano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al dettaglio in Brasile su base annuale (Brazil Retail Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
