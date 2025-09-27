L’indagine mensile sul commercio (PMC) fa parte del programma annuale di indagine strutturale di IBGE per azienda e raccoglie dati su ricavi, spese, personale impiegato, stipendi, prelievi e altre remunerazioni, acquisti, scorte e margine commerciale, tra gli altri dati del segmento delle vendite all'ingrosso e al dettaglio in Brasile.

Per PMC vengono utilizzati due modelli di interviste elettroniche che vengono messi a disposizione delle aziende da criteri tecnici: completi e semplificati.

Il modello completo è messo a disposizione delle aziende che hanno uno staff di 20 o più persone, compresi proprietari e partner, nel periodo relativo alla ricerca. Tuttavia, le aziende con meno di 20 individui che presentano ricavi compatibili con le grandi aziende compilano il modello completo.

Il modello semplificato è messo a disposizione delle aziende che hanno uno staff funzionale inferiore a 20 persone, tra proprietari e partner, nel periodo relativo alla ricerca.

L’indagine mensile sul commercio (PMC) in Brasile è realizzata congiuntamente all'indagine annuale del commercio (PAC), a causa delle specificità delle variazioni stagionali e circostanziali tipiche del commercio al dettaglio e anche per seguire il consumo in Brasile.

Le statistiche dell’indagine mensile sul commercio (PMC), in combinazione con l'indagine annuale sul commercio (PAC), sono divulgate nel sistema di recupero automatico IBGE (SIDRA).

Un valore dell'indicatore al di sopra della media può essere considerato positivo/alto per il real brasiliano.

