L'indicatore IPC-FIPE (indice dei prezzi al consumo dell'Istituto di ricerca economica - USP) mira a raccogliere dati sul costo della vita per le famiglie con reddito compreso tra 1 e 10 salari minimi a San Paolo. Le informazioni raccolte sono suddivise in gruppi di spese che sono: alloggio, cibo, trasporti, spese personali, salute, abbigliamento e istruzione, secondo le indagini sul bilancio familiare (POF).

Le variazioni di prezzo vengono raccolte tra il primo e l'ultimo giorno del mese e IPC-FIPE viene pubblicato intorno al decimo giorno del mese successivo all'indagine. Un altro intervallo di tempo per la raccolta delle variazioni e dei prezzi è quello delle ultime quattro settimane immediatamente precedenti, quindi FIPE può chiudere i dati raccolti per evitare errori nella divulgazione e può fornire le informazioni in base alla realtà del consumo a San Paolo, principalmente del gruppo economico in cui è inquadrata la popolazione analizzata.

Questo indice riflette l'effetto dell'inflazione nella città di San Paolo, che ha il più alto prodotto interno lordo (PIL) tra i comuni brasiliani. Se IPC-FIPE è in aumento, potrebbe riflettere una tendenza inflazionistica in tutto il territorio brasiliano.

L'economia di San Paolo è un termometro dell'economia brasiliana, quindi IPC-FIPE è un indicatore importante a cui si dovrebbe prestare attenzione. L'elevata inflazione ha un impatto negativo sull'economia, indebolendo il real brasiliano.

Ultimi valori: