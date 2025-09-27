CalendarioSezioni

Indice dei prezzi al consumo (IPC) FIPE brasiliano su base mensile (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)
Settore
Prezzi
Medio 0.04% 0.50%
0.28%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.47%
0.04%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indicatore IPC-FIPE (indice dei prezzi al consumo dell'Istituto di ricerca economica - USP) mira a raccogliere dati sul costo della vita per le famiglie con reddito compreso tra 1 e 10 salari minimi a San Paolo. Le informazioni raccolte sono suddivise in gruppi di spese che sono: alloggio, cibo, trasporti, spese personali, salute, abbigliamento e istruzione, secondo le indagini sul bilancio familiare (POF).

Le variazioni di prezzo vengono raccolte tra il primo e l'ultimo giorno del mese e IPC-FIPE viene pubblicato intorno al decimo giorno del mese successivo all'indagine. Un altro intervallo di tempo per la raccolta delle variazioni e dei prezzi è quello delle ultime quattro settimane immediatamente precedenti, quindi FIPE può chiudere i dati raccolti per evitare errori nella divulgazione e può fornire le informazioni in base alla realtà del consumo a San Paolo, principalmente del gruppo economico in cui è inquadrata la popolazione analizzata.

Questo indice riflette l'effetto dell'inflazione nella città di San Paolo, che ha il più alto prodotto interno lordo (PIL) tra i comuni brasiliani. Se IPC-FIPE è in aumento, potrebbe riflettere una tendenza inflazionistica in tutto il territorio brasiliano.

L'economia di San Paolo è un termometro dell'economia brasiliana, quindi IPC-FIPE è un indicatore importante a cui si dovrebbe prestare attenzione. L'elevata inflazione ha un impatto negativo sull'economia, indebolendo il real brasiliano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi al consumo (IPC) FIPE brasiliano su base mensile (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.04%
0.50%
0.28%
lug 2025
0.28%
0.44%
-0.08%
giu 2025
-0.08%
0.38%
0.27%
mag 2025
0.27%
0.32%
0.45%
apr 2025
0.45%
0.28%
0.62%
mar 2025
0.62%
0.31%
0.51%
feb 2025
0.51%
0.45%
0.24%
gen 2025
0.24%
0.51%
0.34%
dic 2024
0.34%
1.01%
1.17%
nov 2024
1.17%
0.63%
0.80%
ott 2024
0.80%
0.26%
0.18%
set 2024
0.18%
0.25%
0.18%
ago 2024
0.18%
0.17%
0.06%
lug 2024
0.06%
0.07%
0.26%
giu 2024
0.26%
0.02%
0.09%
mag 2024
0.09%
0.03%
0.33%
apr 2024
0.33%
-0.06%
0.26%
mar 2024
0.26%
0.19%
0.46%
feb 2024
0.46%
0.17%
0.46%
gen 2024
0.46%
0.23%
0.38%
dic 2023
0.38%
0.43%
0.43%
nov 2023
0.43%
0.59%
0.30%
ott 2023
0.30%
0.52%
0.29%
set 2023
0.29%
-0.17%
-0.20%
ago 2023
-0.20%
-0.13%
-0.14%
lug 2023
-0.14%
0.02%
-0.03%
giu 2023
-0.03%
0.15%
0.20%
mag 2023
0.20%
0.29%
0.43%
apr 2023
0.43%
0.39%
0.39%
mar 2023
0.39%
0.47%
0.43%
feb 2023
0.43%
0.84%
0.63%
gen 2023
0.63%
0.73%
0.54%
dic 2022
0.54%
0.34%
0.47%
nov 2022
0.47%
0.53%
0.45%
ott 2022
0.45%
0.58%
0.12%
set 2022
0.12%
0.45%
0.12%
ago 2022
0.12%
0.34%
0.16%
lug 2022
0.16%
1.02%
0.28%
giu 2022
0.28%
1.02%
0.42%
mag 2022
0.42%
1.86%
1.62%
apr 2022
1.62%
1.45%
1.28%
mar 2022
1.28%
1.08%
0.90%
feb 2022
0.90%
0.53%
0.74%
gen 2022
0.74%
0.25%
0.57%
dic 2021
0.57%
0.42%
0.72%
nov 2021
0.72%
0.91%
1.00%
ott 2021
1.00%
1.30%
1.13%
set 2021
1.13%
1.19%
1.44%
ago 2021
1.44%
0.87%
1.02%
lug 2021
1.02%
0.87%
0.81%
123
