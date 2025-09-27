Calendario Economico
Indice dei prezzi al consumo (IPC) FIPE brasiliano su base mensile (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Medio
|0.04%
|0.50%
|
0.28%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.47%
|
0.04%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore IPC-FIPE (indice dei prezzi al consumo dell'Istituto di ricerca economica - USP) mira a raccogliere dati sul costo della vita per le famiglie con reddito compreso tra 1 e 10 salari minimi a San Paolo. Le informazioni raccolte sono suddivise in gruppi di spese che sono: alloggio, cibo, trasporti, spese personali, salute, abbigliamento e istruzione, secondo le indagini sul bilancio familiare (POF).
Le variazioni di prezzo vengono raccolte tra il primo e l'ultimo giorno del mese e IPC-FIPE viene pubblicato intorno al decimo giorno del mese successivo all'indagine. Un altro intervallo di tempo per la raccolta delle variazioni e dei prezzi è quello delle ultime quattro settimane immediatamente precedenti, quindi FIPE può chiudere i dati raccolti per evitare errori nella divulgazione e può fornire le informazioni in base alla realtà del consumo a San Paolo, principalmente del gruppo economico in cui è inquadrata la popolazione analizzata.
Questo indice riflette l'effetto dell'inflazione nella città di San Paolo, che ha il più alto prodotto interno lordo (PIL) tra i comuni brasiliani. Se IPC-FIPE è in aumento, potrebbe riflettere una tendenza inflazionistica in tutto il territorio brasiliano.
L'economia di San Paolo è un termometro dell'economia brasiliana, quindi IPC-FIPE è un indicatore importante a cui si dovrebbe prestare attenzione. L'elevata inflazione ha un impatto negativo sull'economia, indebolendo il real brasiliano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi al consumo (IPC) FIPE brasiliano su base mensile (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
