Gli investimenti diretti esteri (IDE) si riferisce alle risorse internazionali di investimenti e operazioni realizzate in Brasile da società o individui di paesi stranieri. L’IDE è composto da afflussi e deflussi in valuta estera attraverso l'ingresso di nuove società multinazionali, nonché attraverso "fusioni e acquisizioni" con società nazionali, investimenti in nuove strutture e tecnologie, conversione di prestiti e altri crediti in investimenti e re-investimenti.

Le rimesse di utili e dividendi, le rimesse di plusvalenze su investimenti diretti e i prestiti interaziendali (tra società dello stesso gruppo economico) non sono inclusi nell’IDE.

La crescita dell’IDE è un modo sano di finanziare i disavanzi del conto corrente. Come conseguenza benefica per il Brasile, la crescita dell’IDE genera posti di lavoro e reddito, aumenta la produzione industriale accompagnata dal commercio interno e dal commercio estero, riflettendo direttamente il prodotto interno lordo (PIL) e lo sviluppo delle infrastrutture del paese, poiché nuove tecnologie e competenze accompagnano gli investimenti esteri.

La Banca centrale del Brasile (BCB) pubblica rapporti mensili con le Statistiche del settore esterno, le quali includono la bilancia dei pagamenti che riflette gli investimenti diretti esteri.

Un maggior numero di investimenti stranieri nel mercato interno rafforza l'economia, aumenta il PIL, genera posti di lavoro e può essere positivo per il real brasiliano. L'uscita delle imprese dall'economia del paese o la riduzione degli investimenti esteri rallenta il PIL, aumenta la disoccupazione, indebolisce l'economia e può essere negativa per il real brasiliano.

Ultimi valori: