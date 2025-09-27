CalendarioSezioni

Investimenti diretti esteri in Brasile (Brazil Foreign Direct Investment)

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil)
Settore
Denaro
Basso $​7.989 B $​5.395 B
$​8.324 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​5.742 B
$​7.989 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Gli investimenti diretti esteri (IDE) si riferisce alle risorse internazionali di investimenti e operazioni realizzate in Brasile da società o individui di paesi stranieri. L’IDE è composto da afflussi e deflussi in valuta estera attraverso l'ingresso di nuove società multinazionali, nonché attraverso "fusioni e acquisizioni" con società nazionali, investimenti in nuove strutture e tecnologie, conversione di prestiti e altri crediti in investimenti e re-investimenti.

Le rimesse di utili e dividendi, le rimesse di plusvalenze su investimenti diretti e i prestiti interaziendali (tra società dello stesso gruppo economico) non sono inclusi nell’IDE.

La crescita dell’IDE è un modo sano di finanziare i disavanzi del conto corrente. Come conseguenza benefica per il Brasile, la crescita dell’IDE genera posti di lavoro e reddito, aumenta la produzione industriale accompagnata dal commercio interno e dal commercio estero, riflettendo direttamente il prodotto interno lordo (PIL) e lo sviluppo delle infrastrutture del paese, poiché nuove tecnologie e competenze accompagnano gli investimenti esteri.

La Banca centrale del Brasile (BCB) pubblica rapporti mensili con le Statistiche del settore esterno, le quali includono la bilancia dei pagamenti che riflette gli investimenti diretti esteri.

Un maggior numero di investimenti stranieri nel mercato interno rafforza l'economia, aumenta il PIL, genera posti di lavoro e può essere positivo per il real brasiliano. L'uscita delle imprese dall'economia del paese o la riduzione degli investimenti esteri rallenta il PIL, aumenta la disoccupazione, indebolisce l'economia e può essere negativa per il real brasiliano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Investimenti diretti esteri in Brasile (Brazil Foreign Direct Investment)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
$​7.989 B
$​5.395 B
$​8.324 B
lug 2025
$​8.324 B
$​5.394 B
$​2.810 B
giu 2025
$​2.810 B
$​5.925 B
$​3.662 B
mag 2025
$​3.662 B
$​5.911 B
$​5.491 B
apr 2025
$​5.491 B
$​5.315 B
$​5.990 B
mar 2025
$​5.990 B
$​5.847 B
$​9.300 B
feb 2025
$​9.300 B
$​5.153 B
$​6.501 B
gen 2025
$​6.501 B
$​3.949 B
$​2.765 B
dic 2024
$​2.765 B
$​5.134 B
$​6.956 B
nov 2024
$​6.956 B
$​5.122 B
$​5.717 B
ott 2024
$​5.717 B
$​5.219 B
$​5.229 B
set 2024
$​5.229 B
$​5.261 B
$​6.104 B
ago 2024
$​6.104 B
$​5.289 B
$​7.258 B
lug 2024
$​7.258 B
$​5.303 B
$​6.269 B
giu 2024
$​6.269 B
$​5.099 B
$​3.023 B
mag 2024
$​3.023 B
$​5.004 B
$​3.867 B
apr 2024
$​3.867 B
$​5.168 B
$​9.591 B
mar 2024
$​9.591 B
$​4.970 B
$​5.012 B
feb 2024
$​5.012 B
$​5.216 B
$​8.741 B
gen 2024
$​8.741 B
$​2.388 B
$​-0.389 B
dic 2023
$​-0.389 B
$​6.015 B
$​7.780 B
nov 2023
$​7.780 B
$​3.798 B
$​3.306 B
ott 2023
$​3.306 B
$​3.752 B
set 2023
$​3.752 B
$​4.787 B
$​4.270 B
ago 2023
$​4.270 B
$​5.215 B
$​4.244 B
lug 2023
$​4.244 B
$​5.828 B
$​1.880 B
giu 2023
$​1.880 B
$​6.422 B
$​5.380 B
mag 2023
$​5.380 B
$​6.586 B
$​3.312 B
apr 2023
$​3.312 B
$​6.795 B
$​7.673 B
mar 2023
$​7.673 B
$​6.904 B
$​6.451 B
feb 2023
$​6.451 B
$​7.013 B
$​6.877 B
gen 2023
$​6.877 B
$​7.092 B
$​5.570 B
dic 2022
$​5.570 B
$​7.217 B
$​8.338 B
nov 2022
$​8.338 B
$​8.145 B
$​5.541 B
ott 2022
$​5.541 B
$​6.594 B
$​9.185 B
set 2022
$​9.185 B
$​5.389 B
$​7.723 B
lug 2022
$​7.723 B
$​4.578 B
$​4.483 B
mag 2022
$​4.483 B
$​3.979 B
$​7.581 B
mar 2022
$​7.581 B
$​5.992 B
$​11.843 B
feb 2022
$​11.843 B
$​2.991 B
$​4.709 B
gen 2022
$​4.709 B
$​1.403 B
$​-3.935 B
dic 2021
$​-3.935 B
$​3.444 B
$​4.588 B
nov 2021
$​4.588 B
$​3.457 B
$​2.493 B
ott 2021
$​2.493 B
$​3.534 B
$​4.495 B
set 2021
$​4.495 B
$​3.542 B
$​4.451 B
ago 2021
$​4.451 B
$​3.580 B
$​6.103 B
lug 2021
$​6.103 B
$​2.167 B
$​0.174 B
giu 2021
$​0.174 B
$​4.455 B
$​1.229 B
mag 2021
$​1.229 B
$​6.278 B
$​3.544 B
apr 2021
$​3.544 B
$​3.745 B
$​6.864 B
