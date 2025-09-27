CalendarioSezioni

Produzione di auto ANFAVEA in Brasile su base mensile (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA)
Vari settori dell'economia generano sempre altri nuovi settori, espandendo l'economia, in modo che tutti i settori diventino praticamente interdipendenti e, in questo modo, il mercato diventa sempre più complesso e crea nuove esigenze.

L'industria automobilistica è un esempio di quanto sia vera questa affermazione, la quale comprende le industrie dei veicoli automobilistici (automobili, spot pubblicitari leggeri, camion e autobus), macchine agricole e stradali semoventi (trattori a ruote e cingolati, mietitrici e terne). A loro volta, hanno bisogno di diversi altri settori, creando nuove industrie, ad esempio: la necessità di ricambi e ricambi auto, la quale genera un gigantesco mercato industriale e dei servizi che va dalla produzione, commercializzazione alla manutenzione della flotta in Brasile.

L'aumento dello sviluppo dell'industria automobilistica genera forti riflessi nella mobilità degli individui e nel trasporto merci, nella costruzione di infrastrutture in Brasile, nonché nella meccanizzazione agricola, aumentando la produzione agricola.

Per questo motivo, è importante seguire gli indici economici in questo settore che spingono la crescita del Brasile, generando nuovi posti di lavoro e crescita del reddito della popolazione.

I dati statistici della produzione mensile di veicoli sono divulgati e resi disponibili al pubblico sul sito ufficiale dell'Associazione nazionale dei produttori di veicoli automobilistici (ANFAVEA), un'associazione che riunisce i più grandi produttori brasiliani di automobili, macchine agricole e stradali semoventi con impianti industriali e produttivi.

Una valore superiore alle attese di questo indice può essere considerato positivo/alto per l'economia brasiliana e, di conseguenza, per la valuta brasiliana BRL.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione di auto ANFAVEA in Brasile su base mensile (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
12.3%
15.7%
lug 2025
15.7%
-9.7%
-6.5%
giu 2025
-6.5%
13.9%
-5.9%
mag 2025
-5.9%
0.9%
20.1%
apr 2025
20.1%
-1.2%
-12.6%
mar 2025
-12.6%
0.4%
23.8%
feb 2025
23.8%
-5.9%
-7.7%
gen 2025
-7.7%
-10.0%
-19.5%
dic 2024
-19.5%
0.5%
-5.2%
nov 2024
-5.2%
-5.6%
8.3%
ott 2024
8.3%
12.0%
-11.4%
set 2024
-11.4%
-0.2%
5.2%
ago 2024
5.2%
6.8%
16.9%
lug 2024
16.9%
-7.1%
26.6%
giu 2024
26.6%
-0.3%
-24.9%
mag 2024
-24.9%
13.5%
13.5%
apr 2024
13.5%
-3.0%
3.2%
mar 2024
3.2%
7.1%
24.3%
feb 2024
24.3%
-2.7%
-11.1%
gen 2024
-11.1%
3.4%
-15.3%
dic 2023
-15.3%
-2.8%
1.5%
nov 2023
1.5%
-6.2%
-4.4%
ott 2023
-4.4%
8.0%
-8.0%
set 2023
-8.0%
10.4%
24.0%
ago 2023
24.0%
-0.2%
-3.3%
lug 2023
-3.3%
-0.2%
-17.0%
giu 2023
-17.0%
-0.3%
27.4%
mag 2023
27.4%
-0.2%
-19.4%
apr 2023
-19.4%
-0.2%
37.3%
mar 2023
37.3%
-0.1%
5.6%
feb 2023
5.6%
0.1%
-20.3%
gen 2023
-20.3%
0.3%
-11.3%
dic 2022
-11.3%
0.6%
4.7%
nov 2022
4.7%
1.1%
-0.8%
ott 2022
-0.8%
1.8%
-12.7%
set 2022
-12.7%
2.7%
8.7%
ago 2022
8.7%
3.8%
7.5%
lug 2022
7.5%
4.9%
-1.1%
giu 2022
-1.1%
5.9%
10.7%
mag 2022
10.7%
6.5%
0.4%
apr 2022
0.4%
6.4%
11.4%
mar 2022
11.4%
5.2%
14.1%
feb 2022
14.1%
2.7%
-31.1%
gen 2022
-31.1%
-1.0%
2.5%
dic 2021
2.5%
-6.2%
15.1%
nov 2021
15.1%
-14.4%
2.6%
ott 2021
2.6%
-24.1%
5.6%
set 2021
5.6%
-40.2%
0.3%
ago 2021
0.3%
-59.7%
-2.0%
lug 2021
-2.0%
10.0%
-13.4%
123
