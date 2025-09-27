CalendarioSezioni

Indice dei prezzi al consumo (IPC) di metà mese in Brasile su base mensile (Brazil Mid-Month Consumer Price Index (CPI) m/m)

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) (Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE))
Settore
Prezzi
Basso 0.48% -0.01%
-0.14%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.39%
0.48%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L’indice generale dei prezzi al consumo nazionale (IPCA) misura l'inflazione dei prezzi dei prodotti e dei servizi al dettaglio in relazione ai consumi delle famiglie, dove i guadagni variano tra 1 e 40 salari minimi, indipendentemente dalla fonte di reddito. L'indice mira a coprire il 90% delle famiglie che vivono nelle aree urbane incluse nel sistema nazionale degli Indici dei consumatori (SNIPC).

La differenza IPCA-15 dall’indice generale dei prezzi al consumo (IPCA) nazionale è solo nel periodo di tempo che l'indagine comprende, generalmente dal 16 del mese precedente al 15 del mese di riferimento. Lo SNIPC raccoglie i dati in 11 aree urbane, che sono le aree metropolitane di Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, San Paolo, Curitiba, Porto Alegre, il Distretto Federale e Goiânia.

Generalmente, la metodologia IPCA comprende i seguenti campi: composizione della struttura generale dei prezzi; delimitazione delle basi di registrazione di prodotti e luoghi; prezzi e metodo di calcolo.

I prezzi sono ottenuti dai registri degli informatori e dei prodotti, secondo i metodi specifici di indagine. Per registrare gli informatori vengono utilizzate due linee di procedura, a seconda della natura delle varie merci ricercate:

La procedura di linea principale è un sondaggio di informatori attraverso la ricerca punti di acquisto - PLC.

La seconda linea è fatta per sottoelementi peculiari, dove la metodologia del PLC non può essere utilizzata (ad esempio: valori locativi per abitazioni, domestici, condomini, utenze, tasse, ecc.).

Il metodo di calcolo viene realizzato principalmente attraverso la media aritmetica dei prezzi raccolti in diversi esercizi commerciali per ciascun prodotto ricercato nel mese corrente e il prezzo medio viene confrontato con il risultato del mese precedente. Successivamente, l'indice delle sottovoci viene calcolato applicando una semplice media geometrica per aggregare i risultati dei prodotti appartenenti ai sottoelementi. Infine, per tutti i livelli superiori dell'insieme aggregato, viene utilizzata la formula di Laspeyres.

L'IPCA-15 mensile viene ufficialmente rilasciato mensilmente dal sistema di recupero automatico IBGE - SIDRA. La crescita di questo indice può essere considerata positiva per il real brasiliano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi al consumo (IPC) di metà mese in Brasile su base mensile (Brazil Mid-Month Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
0.48%
-0.01%
-0.14%
ago 2025
-0.14%
0.36%
0.33%
lug 2025
0.33%
0.32%
0.26%
giu 2025
0.26%
0.33%
0.36%
mag 2025
0.36%
0.39%
0.43%
apr 2025
0.43%
0.43%
0.64%
mar 2025
0.64%
0.79%
1.23%
feb 2025
1.23%
0.39%
0.11%
gen 2025
0.11%
0.40%
0.34%
dic 2024
0.34%
0.46%
0.62%
nov 2024
0.62%
0.42%
0.54%
ott 2024
0.54%
0.27%
0.13%
set 2024
0.13%
0.33%
0.19%
ago 2024
0.19%
0.33%
0.30%
lug 2024
0.30%
0.33%
0.39%
giu 2024
0.39%
0.25%
0.44%
mag 2024
0.44%
0.22%
0.21%
apr 2024
0.21%
0.34%
0.36%
mar 2024
0.36%
0.60%
0.78%
feb 2024
0.78%
0.35%
0.31%
gen 2024
0.31%
0.36%
0.40%
dic 2023
0.40%
0.27%
0.33%
nov 2023
0.33%
0.28%
0.21%
ott 2023
0.21%
0.31%
0.35%
set 2023
0.35%
0.10%
0.28%
ago 2023
0.28%
-0.01%
-0.07%
lug 2023
-0.07%
0.27%
0.04%
giu 2023
0.04%
0.54%
0.51%
mag 2023
0.51%
0.63%
0.57%
apr 2023
0.57%
0.53%
0.69%
mar 2023
0.69%
0.17%
0.76%
feb 2023
0.76%
0.04%
0.55%
gen 2023
0.55%
0.54%
0.52%
dic 2022
0.52%
1.20%
0.53%
nov 2022
0.53%
0.92%
0.16%
ott 2022
0.16%
-0.02%
-0.37%
set 2022
-0.37%
-0.30%
-0.73%
ago 2022
-0.73%
0.86%
0.13%
lug 2022
0.13%
1.01%
0.69%
giu 2022
0.69%
1.23%
0.59%
mag 2022
0.59%
1.68%
1.73%
apr 2022
1.73%
0.77%
0.95%
mar 2022
0.95%
0.60%
0.99%
feb 2022
0.99%
0.54%
0.58%
gen 2022
0.58%
0.87%
0.78%
dic 2021
0.78%
1.15%
1.17%
nov 2021
1.17%
1.12%
1.20%
ott 2021
1.20%
0.75%
1.14%
set 2021
1.14%
0.71%
0.89%
ago 2021
0.89%
0.32%
0.72%
1234
