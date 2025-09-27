L’IHS Markit Ltd è un fornitore globale di informazioni critiche, analisi e soluzioni per settori e mercati chiave che stimolano le economie di tutto il mondo. Mira a fornire informazioni finanziarie e commerciali, analisi e soluzioni alle aziende che appaltano i loro servizi e ai governi, migliorando l'efficienza operativa e fornendo soluzioni che portano a decisioni informate e affidabili.

L’IHS Markit pubblica un indice mondiale di indagine sulle imprese chiamato Purchasing Managers Index (PMI®). Il PMI è una media ponderata calcolata sulla base dei dati statistici dei nuovi ordini, della produzione, dell'occupazione, dei tempi di consegna dei fornitori e delle scorte di input.

L’IHS Markit è attualmente uno dei fornitori di indici più credibili in tutto il mondo, utilizzato come punto di riferimento da banche centrali, mercati finanziari e decisori aziendali, principalmente grazie ai loro indicatori mensili di tendenze economiche aggiornate, accurati e generalmente unici.

L'indagine mensile IHS Markit Brazil PMI - composito si basa sulle informazioni ottenute dalle risposte al questionario inviate ai responsabili acquisti di circa 800 aziende del settore industriale e dei servizi. La ricerca è consolidata per settore e per numero di dipendenti delle aziende, in base ai loro contributi al PIL.

Le risposte raccolte vengono confrontate con il mese precedente e i risultati vanno da 0 a 100. Questo indice riflette le condizioni del settore industriale e dei servizi; un valore superiore a 50 indica una crescita e può avere un impatto positivo sul prezzo del real brasiliano.

Ultimi valori: