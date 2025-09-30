Il Tasso a lungo termine (TLP), precedentemente chiamato Tasso di interesse a lungo termine (TJLP), è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. È il principale tasso di finanziamento della BNDES, la banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale. L'attuale TLP è definito ogni tre mesi in base all'obiettivo di inflazione per l'anno.

Il governo può concedere tassi di interesse più bassi per stimolare determinate imprese e settori. Ma perché ciò accada è necessario passare attraverso il bilancio pubblico, cioè il vecchio TJLP aveva bisogno dell'approvazione del Congresso. A causa di questa questione politica e per essere libero da interferenze governative, il tasso è stato riformulato da BNDES, che diventerà gradualmente uguale al tasso di interesse di mercato fino al 2023. In questo modo, sarà un tasso di interesse all'interno degli standard di mercato.

Sebbene sia un tasso di interesse, il TLP ha alcuni vantaggi per gli investitori e per coloro che acquistano finanziamenti della BNDES. Il tasso di interesse reale è fisso dall'inizio alla fine del finanziamento, causando meno instabilità nei costi di finanziamento e sicurezza ai creditori, dando certezza sul tasso reale futuro. Poiché è risolto, c'è meno sfiducia nel TLP e funge da supporto per il sistema di obiettivi. Anche se il TLP è influenzato dalla variazione dell'IPCA (indice dei prezzi al consumo nazionale) e questo può interferire con il valore del finanziamento, mentre eventuali correzioni nei prezzi di vendita dei prodotti e dei servizi sono ridotte al minimo, adeguandosi alla realtà del mercato.

Poiché si tratta di un tasso di interesse ai fini finanziari della Banca nazionale di sviluppo (BNDES), l'aumento del tasso TLP è sfavorevole all'economia e può indebolire il real brasiliano.

Ultimi valori: