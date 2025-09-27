Calendario Economico
Volume dei servizi in Brasile su base annuale (Brazil Services Volume y/y)
|Basso
|2.8%
|1.3%
|
2.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|1.7%
|
2.8%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il volume dei servizi su base annuale riflette una variazione percentuale del volume totale dei servizi forniti alle famiglie brasiliane nel mese segnalato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo include i servizi domestici; servizi di informazione e comunicazione; servizi professionali, amministrativi e ausiliari; trasporti e servizi postali; viaggi e altri servizi. Valori superiori al previsto possono influenzare positivamente le quotazioni reali brasiliane.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Volume dei servizi in Brasile su base annuale (Brazil Services Volume y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
