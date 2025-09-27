Il volume dei servizi su base annuale riflette una variazione percentuale del volume totale dei servizi forniti alle famiglie brasiliane nel mese segnalato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo include i servizi domestici; servizi di informazione e comunicazione; servizi professionali, amministrativi e ausiliari; trasporti e servizi postali; viaggi e altri servizi. Valori superiori al previsto possono influenzare positivamente le quotazioni reali brasiliane.

