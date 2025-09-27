L’indice generale dei prezzi al consumo nazionale (IPCA) misura l'inflazione dei prezzi dei prodotti e dei servizi al dettaglio in relazione ai consumi delle famiglie, dove i guadagni variano tra 1 e 40 salari minimi, indipendentemente dalla fonte di reddito. L'indice mira a coprire il 90% delle famiglie che vivono nelle aree urbane incluse nel sistema nazionale degli Indici dei consumatori (SNIPC).

La differenza IPCA-15 dall’indice generale dei prezzi al consumo (IPCA) nazionale è solo nel periodo di tempo che l'indagine comprende, generalmente dal 16 del mese precedente al 15 del mese di riferimento. Lo SNIPC raccoglie i dati in 11 aree urbane, che sono le aree metropolitane di Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, San Paolo, Curitiba, Porto Alegre, il Distretto Federale e Goiânia.

Generalmente, la metodologia IPCA comprende i seguenti campi: composizione della struttura generale dei prezzi; delimitazione delle basi di registrazione di prodotti e luoghi; prezzi e metodo di calcolo.

I prezzi sono ottenuti dai registri degli informatori e dei prodotti, secondo i metodi specifici di indagine. Per registrare gli informatori vengono utilizzate due linee di procedura, a seconda della natura delle varie merci ricercate:

La procedura di linea principale è un sondaggio di informatori attraverso la ricerca punti di acquisto - PLC.

La seconda linea è fatta per sottoelementi peculiari, dove la metodologia del PLC non può essere utilizzata (ad esempio: valori locativi per abitazioni, domestici, condomini, utenze, tasse, ecc.).

Il metodo di calcolo viene realizzato principalmente attraverso la media aritmetica dei prezzi raccolti in diversi esercizi commerciali per ciascun prodotto ricercato nel mese corrente e il prezzo medio viene confrontato con il risultato del mese precedente. Successivamente, l'indice delle sottovoci viene calcolato applicando una semplice media geometrica per aggregare i risultati dei prodotti appartenenti ai sottoelementi. Infine, per tutti i livelli superiori dell'insieme aggregato, viene utilizzata la formula di Laspeyres.

L'IPCA-15 annuale viene ufficialmente rilasciato mensilmente dal sistema di recupero automatico IBGE - SIDRA. La crescita di questo indice può essere considerata positiva per il real brasiliano.

Ultimi valori: