CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Conto corrente del Brasile (Brazil Current Account)

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil)
Settore
Trade
Basso $​-4.669 B $​-5.717 B
$​-7.067 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​-4.350 B
$​-4.669 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il conto corrente, insieme ai movimenti di capitali, è tra i principali fattori responsabili della bilancia dei pagamenti del Brasile. La bilancia dei pagamenti è gestita dalla Banca centrale del Brasile, la quale effettua gli aggiustamenti necessari attraverso le svalutazioni del tasso di cambio, la riduzione del livello di attività economica, le restrizioni tariffarie e le sovvenzioni alle esportazioni, l'aumento del tasso di interesse interno, il controllo del deflusso di capitali all'estero e il controllo dei redditi dall'estero.

Il conto corrente è la somma di tutte le operazioni del Brasile con gli altri paesi, compresi i conti delle entrate e delle spese della bilancia commerciale (come esportazioni e importazioni), i conti di servizio che includono gli interessi pagati, i viaggi internazionali quando pagati dallo stato, i trasporti, l'assicurazione, i profitti, i dividendi ricevuti e i servizi vari. Sono inclusi anche i costi delle cerimonie presidenziali e dei trasferimenti unilaterali.

I movimenti di capitali sono gli afflussi e i deflussi di attività finanziarie attraverso movimenti autonomi attratti dalle possibilità di investimento, come i prestiti concessi da banche e fornitori esteri per transazioni correnti, esportazioni, importazioni, nonché prestiti a breve e lungo termine.

Il saldo delle transazioni correnti indica se il paese esporta o se importa capitali. Un saldo positivo (surplus) indica una maggiore esportazione di capitali, aumentando le riserve del paese. Un saldo negativo (deficit) indica più importazioni di capitale nel paese, diminuendo le riserve. Quando c'è un equilibrio nelle transazioni correnti, significa che la quantità di valuta estera che ha lasciato il paese è praticamente la stessa di quella inserita, mantenendo la stabilità del livello delle riserve.

La Banca centrale del Brasile (BCB) monitora e supervisiona il sistema finanziario ed esegue politiche monetarie, di cambio e di credito. Ogni mese viene pubblicato un rapporto con le statistiche del settore esterno che include la bilancia dei pagamenti, la quale riflette le transazioni correnti.

Questo indicatore favorisce il real brasiliano (BRL) quando ha un valore superiore alle previsioni.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Conto corrente del Brasile (Brazil Current Account)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
$​-4.669 B
$​-5.717 B
$​-7.067 B
lug 2025
$​-7.067 B
$​-6.002 B
$​-5.131 B
giu 2025
$​-5.131 B
$​-4.168 B
$​-2.930 B
mag 2025
$​-2.930 B
$​-0.560 B
$​-1.347 B
apr 2025
$​-1.347 B
$​-3.036 B
$​-2.245 B
mar 2025
$​-2.245 B
$​-9.985 B
$​-8.758 B
feb 2025
$​-8.758 B
$​-9.032 B
$​-8.655 B
gen 2025
$​-8.655 B
$​-7.186 B
$​-9.033 B
dic 2024
$​-9.033 B
$​-3.665 B
$​-3.060 B
nov 2024
$​-3.060 B
$​-5.588 B
$​-5.880 B
ott 2024
$​-5.880 B
$​-5.152 B
$​-6.526 B
set 2024
$​-6.526 B
$​-3.807 B
$​-6.589 B
ago 2024
$​-6.589 B
$​-3.436 B
$​-5.162 B
lug 2024
$​-5.162 B
$​-2.376 B
$​-4.029 B
giu 2024
$​-4.029 B
$​-4.000 B
$​-3.400 B
mag 2024
$​-3.400 B
$​-1.586 B
$​-2.516 B
apr 2024
$​-2.516 B
$​-1.969 B
$​-4.579 B
mar 2024
$​-4.579 B
$​-3.101 B
$​-4.373 B
feb 2024
$​-4.373 B
$​-1.079 B
$​-5.068 B
gen 2024
$​-5.068 B
$​-10.345 B
$​-5.834 B
dic 2023
$​-5.834 B
$​0.380 B
$​-1.553 B
nov 2023
$​-1.553 B
$​-2.658 B
$​-0.230 B
ott 2023
$​-0.230 B
$​-1.375 B
set 2023
$​-1.375 B
$​-2.182 B
$​-0.778 B
ago 2023
$​-0.778 B
$​-2.217 B
$​-3.605 B
lug 2023
$​-3.605 B
$​0.483 B
$​-0.843 B
giu 2023
$​-0.843 B
$​0.356 B
$​0.649 B
mag 2023
$​0.649 B
$​-1.622 B
$​-1.680 B
apr 2023
$​-1.680 B
$​-4.929 B
$​0.286 B
mar 2023
$​0.286 B
$​-9.500 B
$​-2.815 B
feb 2023
$​-2.815 B
$​-11.430 B
$​-8.791 B
gen 2023
$​-8.791 B
$​-10.076 B
$​-10.878 B
dic 2022
$​-10.878 B
$​-6.761 B
$​-0.060 B
nov 2022
$​-0.060 B
$​-8.442 B
$​-4.625 B
ott 2022
$​-4.625 B
$​-5.856 B
$​-5.678 B
set 2022
$​-5.678 B
$​-0.805 B
$​-4.136 B
lug 2022
$​-4.136 B
$​1.054 B
$​-3.506 B
mag 2022
$​-3.506 B
$​0.994 B
$​-2.764 B
mar 2022
$​-2.764 B
$​-1.527 B
$​-2.414 B
feb 2022
$​-2.414 B
$​-7.983 B
$​-8.146 B
gen 2022
$​-8.146 B
$​-11.146 B
$​-5.891 B
dic 2021
$​-5.891 B
$​-13.757 B
$​-6.522 B
nov 2021
$​-6.522 B
$​-2.852 B
$​-4.464 B
ott 2021
$​-4.464 B
$​2.317 B
$​-1.699 B
set 2021
$​-1.699 B
$​4.837 B
$​1.684 B
ago 2021
$​1.684 B
$​5.195 B
$​-1.584 B
lug 2021
$​-1.584 B
$​7.087 B
$​2.791 B
giu 2021
$​2.791 B
$​5.896 B
$​3.840 B
mag 2021
$​3.840 B
$​1.038 B
$​5.663 B
apr 2021
$​5.663 B
$​-3.887 B
$​-3.970 B
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento