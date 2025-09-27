Il conto corrente, insieme ai movimenti di capitali, è tra i principali fattori responsabili della bilancia dei pagamenti del Brasile. La bilancia dei pagamenti è gestita dalla Banca centrale del Brasile, la quale effettua gli aggiustamenti necessari attraverso le svalutazioni del tasso di cambio, la riduzione del livello di attività economica, le restrizioni tariffarie e le sovvenzioni alle esportazioni, l'aumento del tasso di interesse interno, il controllo del deflusso di capitali all'estero e il controllo dei redditi dall'estero.

Il conto corrente è la somma di tutte le operazioni del Brasile con gli altri paesi, compresi i conti delle entrate e delle spese della bilancia commerciale (come esportazioni e importazioni), i conti di servizio che includono gli interessi pagati, i viaggi internazionali quando pagati dallo stato, i trasporti, l'assicurazione, i profitti, i dividendi ricevuti e i servizi vari. Sono inclusi anche i costi delle cerimonie presidenziali e dei trasferimenti unilaterali.

I movimenti di capitali sono gli afflussi e i deflussi di attività finanziarie attraverso movimenti autonomi attratti dalle possibilità di investimento, come i prestiti concessi da banche e fornitori esteri per transazioni correnti, esportazioni, importazioni, nonché prestiti a breve e lungo termine.

Il saldo delle transazioni correnti indica se il paese esporta o se importa capitali. Un saldo positivo (surplus) indica una maggiore esportazione di capitali, aumentando le riserve del paese. Un saldo negativo (deficit) indica più importazioni di capitale nel paese, diminuendo le riserve. Quando c'è un equilibrio nelle transazioni correnti, significa che la quantità di valuta estera che ha lasciato il paese è praticamente la stessa di quella inserita, mantenendo la stabilità del livello delle riserve.

La Banca centrale del Brasile (BCB) monitora e supervisiona il sistema finanziario ed esegue politiche monetarie, di cambio e di credito. Ogni mese viene pubblicato un rapporto con le statistiche del settore esterno che include la bilancia dei pagamenti, la quale riflette le transazioni correnti.

Questo indicatore favorisce il real brasiliano (BRL) quando ha un valore superiore alle previsioni.

