Vari settori dell'economia generano sempre altri nuovi settori, espandendo l'economia, in modo che tutti i settori diventino praticamente interdipendenti e, in questo modo, il mercato diventa sempre più complesso e crea nuove esigenze.

L'industria automobilistica è un esempio di quanto sia vera questa affermazione, la quale comprende le industrie dei veicoli automobilistici (automobili, spot pubblicitari leggeri, camion e autobus), macchine agricole e stradali semoventi (trattori a ruote e cingolati, mietitrici e terne). A loro volta, hanno bisogno di diversi altri settori, creando nuove industrie, ad esempio: la necessità di ricambi e ricambi auto, la quale genera un gigantesco mercato industriale e dei servizi che va dalla produzione, commercializzazione alla manutenzione della flotta in Brasile.

L'aumento dello sviluppo dell'industria automobilistica genera forti riflessi nella mobilità degli individui e nel trasporto merci, nella costruzione di infrastrutture in Brasile, nonché nella meccanizzazione agricola, aumentando la produzione agricola.

Per questo motivo, è importante seguire gli indici economici in questo settore che spingono la crescita del Brasile, generando nuovi posti di lavoro e crescita del reddito della popolazione.

I dati statistici delle vendite mensili di veicoli sono divulgati e resi disponibili al pubblico sul sito ufficiale dell'Associazione nazionale dei produttori di veicoli automobilistici (ANFAVEA), un'associazione che riunisce i maggiori produttori brasiliani di automobili, macchine agricole e stradali semoventi con impianti industriali e produttivi.

Una valore superiore alle attese di questo indice può essere considerato positivo/alto per l'economia brasiliana e, di conseguenza, per la valuta brasiliana BRL.

Ultimi valori: