CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Vendita di auto ANFAVEA in Brasile su base mensile (ANFAVEA Brazil Auto Sales m/m)

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA)
Settore
Azienda
Basso N/D -11.9%
14.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Vari settori dell'economia generano sempre altri nuovi settori, espandendo l'economia, in modo che tutti i settori diventino praticamente interdipendenti e, in questo modo, il mercato diventa sempre più complesso e crea nuove esigenze.

L'industria automobilistica è un esempio di quanto sia vera questa affermazione, la quale comprende le industrie dei veicoli automobilistici (automobili, spot pubblicitari leggeri, camion e autobus), macchine agricole e stradali semoventi (trattori a ruote e cingolati, mietitrici e terne). A loro volta, hanno bisogno di diversi altri settori, creando nuove industrie, ad esempio: la necessità di ricambi e ricambi auto, la quale genera un gigantesco mercato industriale e dei servizi che va dalla produzione, commercializzazione alla manutenzione della flotta in Brasile.

L'aumento dello sviluppo dell'industria automobilistica genera forti riflessi nella mobilità degli individui e nel trasporto merci, nella costruzione di infrastrutture in Brasile, nonché nella meccanizzazione agricola, aumentando la produzione agricola.

Per questo motivo, è importante seguire gli indici economici in questo settore che spingono la crescita del Brasile, generando nuovi posti di lavoro e crescita del reddito della popolazione.

I dati statistici delle vendite mensili di veicoli sono divulgati e resi disponibili al pubblico sul sito ufficiale dell'Associazione nazionale dei produttori di veicoli automobilistici (ANFAVEA), un'associazione che riunisce i maggiori produttori brasiliani di automobili, macchine agricole e stradali semoventi con impianti industriali e produttivi.

Una valore superiore alle attese di questo indice può essere considerato positivo/alto per l'economia brasiliana e, di conseguenza, per la valuta brasiliana BRL.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendita di auto ANFAVEA in Brasile su base mensile (ANFAVEA Brazil Auto Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
-11.9%
14.2%
lug 2025
14.2%
17.7%
-5.7%
giu 2025
-5.7%
9.0%
8.1%
mag 2025
8.1%
-7.3%
6.7%
apr 2025
6.7%
0.5%
5.7%
mar 2025
5.7%
2.7%
8.0%
feb 2025
8.0%
-14.1%
-33.5%
gen 2025
-33.5%
-1.7%
1.6%
dic 2024
1.6%
4.5%
-4.3%
nov 2024
-4.3%
4.4%
12.1%
ott 2024
12.1%
-1.4%
-0.4%
set 2024
-0.4%
-7.7%
-1.6%
ago 2024
-1.6%
-3.8%
12.6%
lug 2024
12.6%
14.1%
10.3%
giu 2024
10.3%
7.3%
-12.0%
mag 2024
-12.0%
-12.2%
17.6%
apr 2024
17.6%
-4.5%
13.6%
mar 2024
13.6%
12.9%
2.2%
feb 2024
2.2%
-19.8%
-35.0%
gen 2024
-35.0%
-15.3%
16.9%
dic 2023
16.9%
-9.7%
-2.4%
nov 2023
-2.4%
-4.1%
10.2%
ott 2023
10.2%
1.2%
-4.8%
set 2023
-4.8%
-3.7%
-7.9%
ago 2023
-7.9%
0.1%
19.0%
lug 2023
19.0%
-1.8%
7.4%
giu 2023
7.4%
-0.7%
9.8%
mag 2023
9.8%
1.2%
-19.2%
apr 2023
-19.2%
-1.3%
53.1%
mar 2023
53.1%
0.6%
-9.0%
feb 2023
-9.0%
1.3%
-34.1%
gen 2023
-34.1%
-1.6%
6.3%
dic 2022
6.3%
-0.1%
12.8%
nov 2022
12.8%
1.5%
-6.7%
ott 2022
-6.7%
0.2%
-7.0%
set 2022
-7.0%
-1.9%
14.6%
ago 2022
14.6%
-1.3%
2.2%
lug 2022
2.2%
3.2%
-4.8%
giu 2022
-4.8%
1.6%
27.0%
mag 2022
27.0%
-2.8%
0.3%
apr 2022
0.3%
-3.7%
10.9%
mar 2022
10.9%
3.7%
2.2%
feb 2022
2.2%
5.0%
-38.9%
gen 2022
-38.9%
-2.1%
19.7%
dic 2021
19.7%
-6.4%
6.5%
nov 2021
6.5%
1.3%
4.7%
ott 2021
4.7%
8.1%
-10.2%
set 2021
-10.2%
-0.1%
-1.5%
ago 2021
-1.5%
-2.1%
-3.8%
lug 2021
-3.8%
0.7%
-3.3%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento