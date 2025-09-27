CalendarioSezioni

Debito netto brasiliano - Rapporto sul Prodotto interno lordo (PIL) (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil)
Settore
Governo
Basso 63.7%
62.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
63.8%
63.7%
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Il debito netto del settore pubblico (DLSP) corrisponde all'indebitamento del settore pubblico non finanziario, insieme alla Banca centrale del Brasile. Il settore pubblico non finanziario comprende l'amministrazione diretta del governo federale, degli Stati e dei comuni. Comprende anche le amministrazioni indirette, che sono: il sistema pubblico di sicurezza sociale e le imprese statali non finanziarie della federazione, degli stati e dei comuni. Le società del Gruppo Petrobras e del Gruppo Eletrobras non sono incluse nel presente elenco di imprese statali non finanziarie ai fini del calcolo dell'indebitamento pubblico netto. La Banca centrale è inclusa nel calcolo del debito netto del settore pubblico, perché i suoi risultati sono direttamente collegati alla tesoreria nazionale.

Il debito lordo delle amministrazioni pubbliche (DBGG) comprende tutti i debiti impegnati del governo federale, dei governi statali e municipali del settore privato, del settore finanziario pubblico e dell'indebitamento nei confronti del resto del mondo. Sono incluse anche le operazioni impegnate dalla Banca centrale con titoli pubblici. Il DBGG è uno dei principali riferimenti per valutare la condizione di solvibilità del Brasile da parte delle agenzie di classificazione globale.

Il rapporto debito/PIL è il calcolo del debito pubblico, in particolare del DLSP, in relazione al prodotto interno lordo (PIL). Più basso è il rapporto debito/PIL di un'economia, maggiore è la produzione di beni e servizi e la probabilità che i profitti siano abbastanza alti da ripagare il debito.

In pratica, maggiore è il debito pubblico di un'economia, maggiore è il rischio di default in un paese, quindi i valori dell'indicatore superiori alle attese possono avere un impatto negativo sulla valuta brasiliana.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Debito netto brasiliano - Rapporto sul Prodotto interno lordo (PIL) (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
63.7%
63.2%
62.9%
giu 2025
62.9%
62.6%
62.0%
mag 2025
62.0%
62.2%
61.7%
apr 2025
61.7%
61.7%
61.6%
mar 2025
61.6%
61.0%
61.4%
feb 2025
61.4%
62.2%
60.8%
gen 2025
60.8%
62.0%
61.1%
dic 2024
61.1%
61.6%
61.2%
nov 2024
61.2%
62.8%
62.1%
ott 2024
62.1%
62.8%
62.4%
set 2024
62.4%
62.3%
62.0%
ago 2024
62.0%
62.1%
61.9%
lug 2024
61.9%
63.0%
62.2%
giu 2024
62.2%
62.6%
62.2%
mag 2024
62.2%
61.9%
61.2%
apr 2024
61.2%
61.4%
61.1%
mar 2024
61.1%
60.8%
60.9%
feb 2024
60.9%
60.4%
60.0%
gen 2024
60.0%
60.2%
60.8%
dic 2023
60.8%
60.2%
59.5%
nov 2023
59.5%
60.7%
60.0%
ott 2023
60.0%
60.0%
set 2023
60.0%
59.9%
59.9%
ago 2023
59.9%
60.4%
59.6%
lug 2023
59.6%
59.7%
59.1%
giu 2023
59.1%
57.8%
57.8%
mag 2023
57.8%
57.5%
57.2%
apr 2023
57.2%
57.6%
57.2%
mar 2023
57.2%
56.8%
56.6%
feb 2023
56.6%
56.6%
56.6%
gen 2023
56.6%
57.2%
57.5%
dic 2022
57.5%
57.4%
57.0%
nov 2022
57.0%
58.9%
58.3%
ott 2022
58.3%
58.1%
58.3%
set 2022
58.3%
57.6%
58.2%
ago 2022
58.2%
58.3%
57.8%
giu 2022
57.8%
59.9%
58.8%
mag 2022
58.8%
59.2%
57.9%
apr 2022
57.9%
58.9%
58.2%
mar 2022
58.2%
56.7%
57.1%
feb 2022
57.1%
56.5%
56.6%
gen 2022
56.6%
57.8%
57.3%
dic 2021
57.3%
57.3%
57.0%
nov 2021
57.0%
57.3%
57.6%
ott 2021
57.6%
57.3%
58.5%
set 2021
58.5%
58.2%
59.3%
ago 2021
59.3%
62.5%
60.3%
lug 2021
60.3%
59.8%
60.9%
giu 2021
60.9%
58.9%
59.7%
mag 2021
59.7%
62.1%
60.5%
1234
