Il debito netto del settore pubblico (DLSP) corrisponde all'indebitamento del settore pubblico non finanziario, insieme alla Banca centrale del Brasile. Il settore pubblico non finanziario comprende l'amministrazione diretta del governo federale, degli Stati e dei comuni. Comprende anche le amministrazioni indirette, che sono: il sistema pubblico di sicurezza sociale e le imprese statali non finanziarie della federazione, degli stati e dei comuni. Le società del Gruppo Petrobras e del Gruppo Eletrobras non sono incluse nel presente elenco di imprese statali non finanziarie ai fini del calcolo dell'indebitamento pubblico netto. La Banca centrale è inclusa nel calcolo del debito netto del settore pubblico, perché i suoi risultati sono direttamente collegati alla tesoreria nazionale.

Il debito lordo delle amministrazioni pubbliche (DBGG) comprende tutti i debiti impegnati del governo federale, dei governi statali e municipali del settore privato, del settore finanziario pubblico e dell'indebitamento nei confronti del resto del mondo. Sono incluse anche le operazioni impegnate dalla Banca centrale con titoli pubblici. Il DBGG è uno dei principali riferimenti per valutare la condizione di solvibilità del Brasile da parte delle agenzie di classificazione globale.

Il rapporto debito/PIL è il calcolo del debito pubblico, in particolare del DLSP, in relazione al prodotto interno lordo (PIL). Più basso è il rapporto debito/PIL di un'economia, maggiore è la produzione di beni e servizi e la probabilità che i profitti siano abbastanza alti da ripagare il debito.

In pratica, maggiore è il debito pubblico di un'economia, maggiore è il rischio di default in un paese, quindi i valori dell'indicatore superiori alle attese possono avere un impatto negativo sulla valuta brasiliana.

