Il volume dei servizi su base mensile riflette una variazione percentuale del volume totale dei servizi forniti alle famiglie brasiliane nel mese segnalato rispetto al mese precedente. Il calcolo include i servizi domestici; servizi di informazione e comunicazione; servizi professionali, amministrativi e ausiliari; trasporti e servizi postali; viaggi e altri servizi. Valori superiori al previsto possono influenzare positivamente le quotazioni reali brasiliane.

Ultimi valori: