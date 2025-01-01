DocumentazioneSezioni
MarginMaintenance

Ottiene il valore del margine di mantenimento.

double  MarginMaintenance()

Valore di ritorno

Valore del margine di mantenimento.

Nota

Esso restituisce la quantità di margine (in valuta margine dello strumento) che viene caricata da un lotto. Usato per controllare equità del cliente, quando lo stato dell' account è cambiato. Se il margine di mantenimento è uguale a 0, allora viene utilizzato il margine iniziale.

Il simbolo dovrebbe essere selezionato col metodo Nome.