MarginMaintenance
Ottiene il valore del margine di mantenimento.
double MarginMaintenance()
Valore di ritorno
Valore del margine di mantenimento.
Nota
Esso restituisce la quantità di margine (in valuta margine dello strumento) che viene caricata da un lotto. Usato per controllare equità del cliente, quando lo stato dell' account è cambiato. Se il margine di mantenimento è uguale a 0, allora viene utilizzato il margine iniziale.
Il simbolo dovrebbe essere selezionato col metodo Nome.