Ottiene la modalità di calcolo dei costi del contratto come stringa.

string  TradeCalcModeDescription() const

Valore di ritorno

Modalità di calcolo dei costi del contratto come stringa.

Nota

Il simbolo dovrebbe essere selezionato col metodo Nome.