StopsLevel

Ottiene il livello minimo dei livelli di stop per gli ordini (in punti).

int  StopsLevel() const

Valore di ritorno

Livello minimo dei livelli di stop per gli ordini (in punti).

Nota

Il simbolo dovrebbe essere selezionato col metodo Nome.